Neymar ponujen Inter Miamiju, se obeta ponovna združitev trojice MSN?

Klub iz severnoameriške nogometne lige MLS Inter Miami je po poročanju Daily Maila prejel ponudbo za brazilskega nogometnega zvezdnika Neymarja. S tem bi nekdanjega napadalca PSG-ja ponovno združili s prvima zvezdnikoma kluba, Lionelom Messijem in Luisom Suarezom, s katerima je med letoma 2014 in 2017 tvoril napadalno trojico v vrstah Barcelone.

Neymar se je letos pridružil brazilskemu Santosu, pogodba z njim pa se mu izteče konec letošnjega leta. FOTO: Profimedia icon-expand

Za Neymarja so bile pretekle sezone vse prej kot enostavne in uspešne. Leta 2023 se je pridružil savdijskemu Al Hilalu, pri katerem pa se zaradi številnih poškodb ni ravno proslavil, po sporazumni prekinitvi pogodbe s Savdijci se je letos vrnil k brazilskemu Santosu. Tudi povratek h klubu iz njegovih mladih let pa ni uspel osvežiti načetega Neymarja, ki ima še vedno obilo težav s fizično pripravljenostjo. Brazilec trenutno okreva po poškodbi stegenske mišice druge stopnje, rok za njegov povratek pa še ni določen.

Kljub njegovim težavam s poškodbami pa naj bi bil Neymar ponujen klubu iz severnoameriške lige MLS Inter Miamiju. Brazilec svoje pogodbe s Santosom, ki se izteče konec letošnjega leta, namreč še ni podaljšal in po poročanju Daily Maila bi se lahko zvezdnik v Miami preselil že januarja. Dogovarjanje med nogometašem in klubom se še ni začelo, so pa Neymarjevi zastopniki potrdili, da obstaja možnost, da se Brazilec pridruži severnoameriški ligi.

Za Inter Miami že igrata Lionel Messi in Luis Suarez, s katerima je Neymar med letoma 2014 in 2017 kraljeval v napadu Barcelone. Njuna usoda sicer še vedno ni jasna, v Miamiju naj bi zanju pripravljali novi pogodbi in vse kaže, da bosta prva zvezdnika ostala v klubu, ki ga vodi David Beckham.

Med letoma 2014 in 2017 je Barcelonina napadalna trojica Messi-Suarez-Neymar zbrala več kot 360 golov.

Inter Miami je pred zimskim prestopnim rokom v iskanju okrepitev, saj ga ob koncu sezone zapuščata dva nekdanja zvezdnika Barcelone Jordi Alba in Sergio Busquets. Zamenjavo za Albo naj bi že našli v Špancu Sergiu Reguilonu, nekdanjem članu Tottenhama.