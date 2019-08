Neymar postavil pogoje snubcem: Želim 35 milijonov evrov letne plače

Saga o morebitni Neymarjevi vrnitvi v Španijo, pa naj si bo to k Barceloni ali v Real Madrid, dobiva nove razsežnosti. Že tako zahteven prestop, ki se na trenutke zaradi zahtev njegovega zdajšnjega delodajalca francoskega PSG zdi skoraj nemogoč, je postal še veliko manj verjeten. Kot poročata Marca in AS, je Neymar preko svojega agenta obema španskima velikanoma postavil nemogoče finančne zahteve. Brazilski reprezentant si želi petletne pogodbe, tedenska plača pa bi morala po njegovih zahtevah še vedno znašati astronomskih 675.000 evrov, kar je prav toliko, kolikor strelec 23 zadetkov za pariški klub v pretekli sezoni prejema po trenutni pogodbi s francoskim klubom.