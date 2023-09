Neymar prehitel Peleja in postal najboljši strelec Brazilije

Edson Arantes do Nascimento Pele, ki je preminil 29. decembra lani, je sicer dosegel 95 golov za reprezentanco na 113 tekmah, vendar so v to številko všteti tudi goli s prijateljskih tekem s selekcijami brazilskih zveznih držav, česar pa Mednarodna nogometna zveza (Fifa) ne priznava.

Pele, trikratni svetovni prvak z Brazilijo (1958, 1962, 1970), ki velja za enega najboljših nogometašev vseh časov, je na 92 uradnih tekmah med letoma 1957 in 1971 zbral 77 golov, kar je 0,84 gola na tekmo.