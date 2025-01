Neymar prikimal Ronaldu: Savdska liga je nad francosko

Brazilski superzvezdnik Neymar je na letošnji prireditvi Globe Soccer Awards spregovoril za CNN Sport, pri čemer se je dotaknil številnih zanimivih tem. O tem, kaj je botrovalo odločitvi, da se iz Francije preseli na Arabski polotok, do tega, kako ga je presenetilo življenje tam. Seveda se še vedno omenja ponovna združitev legendarne napadalne trojice MSN, ki so jo skupaj z Lionelom Messijem in Luisom Suarezom tvorili v Barceloni. Šlo ni niti brez prihajajočega svetovnega prvenstva, ki bo naslednje leto junija in julija v Kanadi, ZDA in Mehiki. "Zagotovo bom tam, vse bom naredil, da lahko še zadnjič zaigram na tem velikem tekmovanju," je samozavesten Brazilec. Prepričan je tudi, da ima njegova država 100-odstotne možnosti za uspeh.

Brazilski superzvezdnik Neymar v zadnjem času polni naslovnice svetovnih medijev predvsem s svojim bogatim in razkošnim zasebnim življenjem. Novic z nogometnih zelenic je v zadnjem času precej malo, saj je nogometaš že dlje časa poškodovan. Njegovo kratko vrnitev na igrišče v začetku novembra je zaznamovala nova bolečina, pred tem je bil odsoten nekje leto dni. Življenje v Savdski Arabiji ga je, kot sam pravi, pozitivno presenetilo, toda športni del tega je tukaj očitno izvzet. Čeprav zagotavlja, da se v klubu počuti odlično, pa številni namigujejo, da se mu tam čas izteka. Zdi se, kot da bi nekateri znova radi videli združitev legendarne napadalne trojice MSN, ki je takrat, v zlatih časih Barcelone, dosegla neverjetnih 364 golov in 173 podaj. Za to pa bo potrebno "spakirati" kovčke in odleteti v Miami, kjer se je dvojec Lionel Messi in Luis Suarez ponovno združil leta 2024.

"Očitno je, da bi bilo ponovno igrati z Messijem in Suarezom nekaj neverjetnega," je povedal za CNN Sport, po tem, ko je osvojil nagrado Player Career Award na nedavni podelitvi nagrad Globe Soccer Awards v Dubaju. "To so moji prijatelji, še vedno smo v stikih in se družimo. Zanimivo bi bilo oživeti ta trio. Srečen sem tukaj v Al Hilalu, srečen sem v Savdski Arabiji, a kdo ve, kaj se lahko zgodi. Nogomet je poln presenečenj," pripoveduje Brazilec. Marsikdo je bil prepričan, da se bo čez lužo preselil že takrat, ko se je odločil za odhod iz Pariza. "Ko je v javnost prišla novica, da zapuščam Paris Saint-Germain, je bil prestopni rok v ZDA že zaključen, tako da takrat sploh nisem imel te možnosti. Projekt, ki so mi ga nato ponudili v Savdski Arabiji, je bil zelo dober, ne samo zame, temveč za celotno družino. Zato je bila to takrat zagotovo najboljša možnost."

Obstaja torej verjetnost, da bi se lahko vsi trije znova združili na ameriških tleh, prav tam, kjer bo leta 2026 potekalo svetovno prvenstvo v nogometu. In ravno Neymar ima s svojo državo še velike načrte. Nazadnje so Brazilci na tem tekmovanju slavili daljnega leta 2002 v Južni Koreji in na Japonskem. V zadnjih letih pa so tako nogometaš kot celotna ekipa doživeli številna razočaranja. Nazadnje v Katarju leta 2022, ko jih je v četrtfinalu po izvajanju 11-metrovk izločila naša južna soseda Hrvaška. Ne ravno blesteče rezultate so Brazilci nanizali tudi v dosedanjih kvalifikacijah za nastop na velikem tekmovanju. Ekipa je trenutno na petem mestu južnoameriške razpredelnice s samo petimi zmagami na 12 tekmah. Le prvih šest od desetih držav se neposredno uvrsti na turnir. Toda Neymar je prepričan, da bodo uspeli premostiti težave. "Verjamem v to ekipo, imamo precej mladih igralcev. Mislim, da lahko skupaj dosežemo nekaj velikega. Toda čaka nas leto, leto in pol dela," pove. "Želim biti tam, poskusil bom in naredil vse, kar je v moji moči, da zaigram. Da bom lahko del reprezentance. Vem, da je to moje zadnje svetovno prvenstvo, moja zadnja priložnost."

Do Amerike tako ali drugače je še kar nekaj časa, ki ga bo Brazilec zagotovo preživel v Savdski Arabiji. Poudaril je, da država veliko vlaga v šport in posledično tudi tamkajšnjo nogometno ligo. Želijo si, da bi postali eno najboljših tekmovanj na svetu. Že sedaj pa je prepričan, da je savdska profesionalna nogometna liga že presegla na primer francosko, kjer je igral nazadnje. Močno je zrasla tako v številkah, statusu in strukturi. To je pred dnevi zatrdil tudi Cristiano Ronaldo. "Raven tukajšnje lige se dviguje, in kolikor sam vidim, je trenutno boljša od Ligue 1," pove. "Francosko prvenstvo ima sicer svoje pozitivne strani, liga je zelo močna. Igral sem tam, zato vse skupaj dobro poznam. Toda igralci tukaj so boljši. Savdska Arabija me je presenetila v pozitivnem smislu. Ljudje, država, mesto, kultura. Gre za državo, ki nenehno raste in se razvija. Država bo tudi gostila svetovno prvenstvo leto 2034."

