Neymar pritiska na PSG in je že poklical Messija, City ponuja denar in tri igralce

Navijači argentinskega kluba Newell's Old Boys so se v četrtek zvečer podali na ulice Rosaria, Messijevega domačega mesta, in s petjem (večinoma iz avtomobilov) pozivali svojega someščana, da se vrne domov. 33-letni zvezdnik je sicer večkrat namignil, da bi lahko zadnjo sezono v karieri odigral pri Newell's, kjer je tudi začel svojo kariero pred selitvijo v Katalonijo. Navijači, ki so se zbrali po zaslugi pobude na družbenih omrežjih, so s procesijo začeli pri stadionu Marcela Bielse in se podali proti znanemu spomeniku Monumento a la Bandera v središču mesta. Na številnih transparentih je bil izpisan slogan: "Tvoje sanje, tvoja hrepenenje."

Kljub temu v prednosti pred vsemi evropskimi tekmeci, ko gre za lov na Messija, ostaja Manchester City. Angleški podprvak, ki ga vodi nekdanji Messijev trener pri Barceloni Josep Guardiola , po zaslugi številnih direktorjev, ki so na severozahod Anglije v zadnjih letih "pribežali" s Camp Noua, odlično pozna Argentinca in njegovo družino.

Zadnjič prvaka, ko sta še igrala skupaj Spet drugi so ob Neymarjevem slovesu od katalonske metropole menili, da je brazilski superzvezdnik "ubežal" Argentinčevi senci, da bi pri PSG spisal svoje lastno šampionsko poglavje. Na največji uspeh, zmago v finalu Lige prvakov, Brazilec s trenutnimi delodajalci še vedno čaka, potem ko se mu je letos uspelo prebiti do velikega finala v Lizboni, kjer so bili od Parižanov boljši nogometaši Bayerna (0:1). Skupaj sta osvojila evropski naslov leta 2015 v Berlinu, ko je Neymar Jr. dosegel zadnji gol za zmago nad Juventusom s 3:1.

Francoski Telefoot je poročal, da je brazilski zvezdnik PSG Neymar Jr. po telefonu Messija že poklical in ga poskušal prepričati, da se pridruži projektu, ki ga v zadnjem desetletju podpirajo neusahljivi finančni vložki iz Katarja. Ni skrivnost, da sta Brazilec in Argentinec po treh skupnih sezonah v vrstah Barcelone ostala v odličnih odnosih, v minulih sezonah pa je bila vloga obrnjena, saj je bil Messi tisti, ki je pri Brazilcu in klubskih veljakih s Camp Noua poskušal zagotoviti, da bi vnovič združila moči.

Med možnimi naslednjimi delodajalci Lionela Messija se, tudi zaradi finančnih sposobnosti, pogosto omenja francoski prvak Paris Saint-Germain. Čeprav vsi vpleteni opozarjajo na to, da je zelo malo možnosti za začetek sodelovanja z argentinskih zvezdnikov, naj bi prvi mož kluba Naser Al-Kelaifi in športni direktor Leonardo vsaj izraziti zanimanje in se pripraviti na trenutek, ko (če) bo Barcelona svojega najboljšega strelca v klubski zgodovini pripravljena izpustiti iz rok za primerno odškodnino.

'Messi je že poklical Guardiolo'

Katalonski športni dnevnik Sporttrdi, da je City pripravljen Barceloni za Messijeve usluge izplačati 100 milijonov evrov in dodati še tri nogometaše: katalonskega branilca Erica Garcio, za katerega se je Barca zanimala že v minulih mesecih, portugalskega napadalnega vezista Bernarda Silvo in brazilskega napadalca Gabriela Jesusa. Samo Portugalec in Brazilec sta po ocenah specializirane spletne strani za nogometne prestope Transfermarkt.de skupaj vredna najmanj 136 milijonov evrov, medtem ko je Garcia stari znanec Barcelone, kjer se je tudi rodil in pred odhodom na Otok naredil vse nogometne korake v njeni nogometni šoli.

"Argentinec meni, da lahko odide zastonj, sklicujoč se na klavzulo v svoji pogodbi. Klub pa ga opominja, da je bila klavzula veljavna le do 1. junija, s pandemijo ali brez nje," so zapisali pri Sportu. "V ta zaplet se je vmešal še tretji igralec: Manchester City. Messi je že poklical Guardiolo in mu sporočil, da si želi pridružiti njegovemu projektu. Trener pa mu je odgovoril, da če se je odločil oditi, bodo za njegov podpis storili vse, kar je možno. City je zdaj na tej stopnji: v pričakovanju reševanja pogodbenih vprašanj, a že pripravljajo ponudbo Barci,"so zapisali Katalonci.

"City dela na tem, da bi sestavil pogodbo, ki ne bo kršila finančnega fair playa, čigar cilj je, da odhodki ne presežejo prihodkov. Zato v primeru, če bi Barca na koncu pristala na prestop, niso naklonjeni temu, da bi zapravili več kot 100 milijonov. A v operacijo so pripravljeni vključiti kar tri nogometaše. Glavna tri imena, o katerih razmišljajo, so Gabriel Jesus, Bernardo Silva in Eric Garcia. Od omenjenih treh Barca ni preveč naklonjena brazilskemu napadalcu, ki v angleškem moštvu še vedno ni izbruhnil. Bernardo Silva je igralec, ki jim je všeč, z Ericom Garcio, ki se mu pogodba izteče leta 2021, pa so dogovor že sklenili. Pri Cityju so optimisti."

AS: Pripravljen 'začeti vojno'

Sodeč po poročanju madridskega športnega dnevnika AS, je Messi z Barcelono pripravljen "začeti vojno". Po tem, ko je predsednik Josep Maria Bartomeuza TV3napovedal, da je pripravljen odstopiti, če Argentinec javno pove, da je on glavna težava za nastalo situacijo, naj bi se Messi komaj zadržal in se ni odzval.

"A to ne pomeni, da se je razdor zmanjšal. Leo bo šel v vojno in bolj kot kadarkoli je prepričan, da bo odšel. To želi storiti 'gratis', druge ponudbe kot od Manchester Cityja pa ga ne zanimajo,"je na svoji spletni strani zapisal AS, ki se sicer nikoli ne zadržuje v primerih, ko je potrebno okrcati katalonski klub, zato velja njihovo poročanje vzeti tudi s šcepcem previdnosti.

"Prvi kontakt Messija, ki se je ponudil Cityju, se je v tej sezoni zgodil v Lizboni po ponižanju z 2:8 proti Bayernu. Leo je vzpostavil stik z Guardiolo in mu dejal, da je napočil trenutek za spremembo. Katalonski trener je bil presenečen in mu rekel, da je to vprašanje, ki presega njegove pristojnosti, saj gre za izjemno finančno zahtevno operacijo, ki ni bila predvidena. V vsakem primeru pa so jo, če bi se izvedla, načrtovali za mesec januar, ko bi imel Messi proste roke za pogajanje in bi se mu pogodba iztekla 30. junija,"dodaja AS.