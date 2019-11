Neymar rekel 'ne' novi pogodbi s PSG-jem

Neymar se sicer v zadnjem letu ni pretirano naigral, saj ima nenehno težave s poškodbami, poleg tega pa je medije polnil z življenjem izven nogometnih zelenic. Po poročanju francoskega portala Foot-Mercato so v Parizu Neymarju ponudili podaljšanje pogodbe do leta 2025, ki bi vključevala tudi še višjo plačo, kot jo Brazilec prejema zdaj.

Neymarjev oče, sicer tudi njegov zastopnik, naj bi sicer pogajanja s francoskim klubom začel, toda igralec je takoj sporočil, da do podaljšanja ne bo prišlo, saj si želi v Barcelono. S PSG-jem ima Brazilec sicer veljavno pogodbo do leta 2021, cena za morebiten prestop pa naj bi prihodnje poletje znašala astronomskih 170 milijonov evrov. A v kolikor Neymar ne podaljša pogodbe s PSG-jem, bi to pomenilo, da ima PSG zadnjo priložnost, da za Brazilca kaj iztrži. Ali bodo trmasto vztrajali pri visoki in neracionalni odškodnini ali pa bodo iztržili nekaj deset (morda sto) milijonov evrov za prestop v Parizu sila nezadovoljnega Neymarja. V Barceloni so sicer že namignili, da bodo skušali Neymarja v svoje vrste še enkrat zvabiti prihodnje poletje, potem ko so si tega želeli že letos, a Parižani pri višini odškodnine niso popuščali.

