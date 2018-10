Neymar s šaljivim videom poslal sporočilo španskim medijem

V minulih dneh ni bilo mogoče prezreti številnih medijskih zapisov - prednjačili so predvsem španski As, Marca in El Mundo Deportivo - o domnevni vrnitvi v Parizu vse bolj nezadovoljnega Neymarja jr. na kultni Camp Nou.



Toda glavni akter omenjene zgodbe je prek družbenih omrežij odgovoril španskim medijem in s pomenljivim video sporočilom, kjer je omenjene govorice označil za lažne, zavrnil vsakršno možnost vrnitve v Barcelono.