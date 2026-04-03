Neymar s seksistično opazko v Braziliji dvignil veliko prahu

Santos je pred domačimi navijači z 2:0 premagal Remo in tako prekinil niz štirih zaporednih ligaških tekem brez zmage. Neymar je k pomembnim trem točkam prispeval asistenco pri prvem zadetku, ob koncu srečanja pa prejel rumen karton, zaradi katerega ne bo imel pravice nastopa na prihajajočem derbiju proti Flamengu. 34-letnik je bil zaradi odločitve sodnika Savia Perreire pričakovano razjarjen, svojo jezo pa je pokazal v izjavi po koncu tekme.

Sedmi sili je povedal, da je glavni delilec pravice dobil občutek, da je preveč pomemben, svoj izpad pa končal z besedami, ki so dobro dvignile prah v deželi sambe. "Ta sodnik je vedno isti, misli, da ima on glavno vlogo. Očitno se je zbudil z menstruacijo in zaradi tega sodil tako, kot je." Očitki in obsodbe o mizoginizmu in žaljivem govoru o ženskah so se po koncu srečanja vsule z vseh strani.