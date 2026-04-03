Nogomet

Neymar s seksistično opazko v Braziliji dvignil veliko prahu

Santos, 03. 04. 2026 19.21 pred 25 dnevi 2 min branja 4

Avtor:
Lu.M
Neymar

Poleg kontroverze okoli njegove prisotnosti na prihajajočem svetovnem prvenstvu je brazilsko javnost nedavno razburila opazka, ki jo je Neymar namenil glavnemu sodniku Saviu Perreiri na tekmi brazilskega prvenstva. 34-letni superzvezdnik je po tekmi grdo pokomentiral sojenje glavnega delilca pravice, ob tem pa dejal, da je "imel sodnik očitno menstruacijo."

Santos je pred domačimi navijači z 2:0 premagal Remo in tako prekinil niz štirih zaporednih ligaških tekem brez zmage. Neymar je k pomembnim trem točkam prispeval asistenco pri prvem zadetku, ob koncu srečanja pa prejel rumen karton, zaradi katerega ne bo imel pravice nastopa na prihajajočem derbiju proti Flamengu. 34-letnik je bil zaradi odločitve sodnika Savia Perreire pričakovano razjarjen, svojo jezo pa je pokazal v izjavi po koncu tekme.

Sedmi sili je povedal, da je glavni delilec pravice dobil občutek, da je preveč pomemben, svoj izpad pa končal z besedami, ki so dobro dvignile prah v deželi sambe. "Ta sodnik je vedno isti, misli, da ima on glavno vlogo. Očitno se je zbudil z menstruacijo in zaradi tega sodil tako, kot je." Očitki in obsodbe o mizoginizmu in žaljivem govoru o ženskah so se po koncu srečanja vsule z vseh strani.

FOTO: AP

Zaradi rumene kazni bo Neymar izpustil tekmo naslednjega kroga proti Flamengu. Santosu v državnem prvenstvu trenutno ne kaže preveč dobro, trenutno zaseda 13. mesto. Bori se za preboj med najboljših enajst, ki vodijo v končnico. Kljub težavam s poškodbami je brazilski superzvezdnik še vedno eden pomembnejših igralcev kluba, ki ga je izstrelil med zvezde. Še vedno pa se nadaljuje saga glede njegovega morebitnega (ne)vpoklica v brazilsko izbrano vrsto za prihajajoče svetovno prvenstvo. S takšnimi javnimi izbruhi si zagotovo ne pomaga.

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Lens
04. 04. 2026 08.49
Sávio Pereira Sampaio. Prav?
Lens
04. 04. 2026 08.18
Pereira se piše z enim "r".
cripstoned
03. 04. 2026 20.32
Neymar se ne zaveda da je opisal svojo celotno kariero in farsice na kratko..hHahahahaha
annonymo95
04. 04. 2026 10.32
in tvoje vsakodnevno cviljenje hahahahahaha
bibaleze
Portal
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
zadovoljna
Portal
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
4 razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
vizita
Portal
Tiha kostna motnja, ki prizadene 40 % odraslih: zakaj je tako nevarna?
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Zakaj ne izgubite maščobe na trebuhu: to so najpogostejši razlogi
Kdaj in zakaj se ljudje spremenijo, ko dobijo moč?
cekin
Portal
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Nova pravila pri Lufthansi
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
moskisvet
Portal
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
okusno
Portal
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
voyo
Portal
Kmetija
Verstappen: Po svoji poti
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
