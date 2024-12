Neymar se bo znova pomeril z madridskim Realom

V skupini A so Palmeiras (Brazilija), Porto (Portugalska), Al Ahly (Egipt) in Inter Miami (ZDA), v skupini B PSG (Francija), Atletico Madrid (Španija), Botafogo (Brazilija) in Seattle Sounders (ZDA), v skupini C Bayern München (Nemčija), Auckland City (Nova Zelandija), Boca Juniors (Argentina) in Benfica (Portugalska), v skupini D Flamengo (Brazilija), Esperance (Tunizija), Chelsea (Anglija) in Leon (Mehika), v skupini E River Plate (Argentina), Urawa Red Diamonds (Japonska), Monterrey (Mehika) in Inter Milano (Italija) ter v skupini F Fluminense (Brazilija), Borussia Dortmund (Nemčija), Ulsan (Južna Koreja) in Mamelodi Sundowns (Južnoafriška republika).

Tekmovanje, ki bo organizatorjem v Združenih državah Amerike služilo kot priprava na svetovno prvenstvo 2026, bo potekalo na 12 stadionih v 11 mestih. Uvodno tekmo in finale bo gostil MetLife Stadium v New Jerseyju. Prvo tekmo klubskega SP bosta igrala Inter Miami in Al Ahly.