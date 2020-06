Neymar se je izpovedal prijateljem: Tako ali drugače želim k Barceloni

"Še vedno dela na tem, da bi to napako popravil in si povrnil izgubljeno srečo, kljub temu, da se pri Paris Saint-Germainu kopa v zlatu, vse odkar je avgusta 2017 v barcelonskih pisarnah poravnal 222 milijonov evrov svoje odkupne klavzule," so zapisali pri Mundu Deportivu .

'Tako ali drugače'

Katalonski časnik je že v začetku maja poročal, da je Neymar Jr. zavrnil ponujeno novo pogodbo (v vrednosti okoli sto milijonov evrov), ki bi ga v Parizu (vsaj na papirju) lahko zadržala tudi po letu 2022, ko se mu izteče trenutno še vedno veljavna pogodba. Brazilec zdaj sploh več ne skriva želje po tem, da bi spet oblekel dres Barcelone, dodaja Mundo Deportivo.

"Tako ali drugače želim v Barco,"naj bi po poročanju časnika dejal prijateljem iz slačilnice PSG, s katerimi je redno v kontaktu kljub večmesečni prekinitvi vseh tekmovanj in odpovedi francoske Ligue 1. Avgusta naj bi bili Katalonci v Pariz pripravljeni poslati Ivana Rakitićain Jeana-Claira Todiboja, PSG pa bi si lahko izposodil tudi Ousmana Dembelejater v klubsko blagajno pospravil še 130 milijonov evrov. A do dogovora ni prišlo, je pa Neymar Jr. pred letošnjim poletnim prestopnim rokom "bolj optimističen", še poroča Mundo Deportivo.

Vmes bi lahko posegla tudi Mednarodna nogometna zveza (Fifa), ki igralcem dve leti pred iztekom pogodbe ob pogodbenih sporih sama postavi ceno. Wagner Ribeiro, ki je bil dolga leta svetovalec brazilskega zvezdnika in ga še maja lani ponujal tudi Realovemu predsedniku Florentinu Perezu, je pred nekaj tedni dejal, da bi lahko vrednost prestopa ob posredovanju Fife znašala 164 milijonov. Barcelona naj bi sicer s Parižani, s katerimi nimajo najboljših odnosov, poskušala doseči dogovor po ustaljeni poti.

Če bo moral izbirati, bo PSG raje izbral Mbappeja

"Tudi trenutna gospodarska situacija niti malo ne pomaga, čeprav bo potrebno počakati, kaj bo potreboval PSG, ki je izpostavljen morebitni kazni zaradi kršitev finančnega fair playa Evropske nogometne zveze. Če bi izbirali med 'Neyem' in Kylianom Mbappejem, pa bi v Parizu raje videli, da ostane Francoz,"je prepričanMundo Deportivo.

"Kljub temu Neymar še vedno upa in se spominja srečanja s predsednikom (Josepom Mario, op. a.) Bartomeuom in svojim očetom v hotelu Arts septembra lani, tik pred obravnavo na sodišču, kjer se FC Barcelona in nogometaš tožita za 29 milijonov, ki bi mu jih morali izplačati kot nagrado za podaljšanje pogodbe, to pa je še dodatno zbližalo obe strani. Sojenje se nadaljuje, ker Barca ni mogla tvegati s predlogom, ki ga je predstavil oče nogometaša ‒ da bi morali pisno obljubiti, da ga bodo to poletje kupili ‒, toda obe strani sta se dogovorili, da bo Barca znesek nakazala v trenutku, ko se bo vrnil v klub, takrat pa bo, jasno, napadalec tudi umaknil tožbo. Skupaj z Barco se Neymar tudi zaveda, da mora sezono s PSG zaključiti v čim boljši formi, da bi mu nato odgovorni 'olajšali' odhod iz kluba proti Camp Nouu,"so dodali.

Naslov v Ligi prvakov je velika (in še vedno neuslišana) želja katarskih lastnikov PSG, ki je tudi z golom Neymarja Jr. na povratni tekmi osmine finala uprizoril preobrat in izločil Borussio Dortmund (2:0). Tekma pred praznimi tribunami stadiona Park princev je bila tudi zadnja za francoske prvake, ki so jim po odpovedi ligaške sezone nato tudi predčasno podelili nov državni naslov. V Franciji želijo sicer dokončati vsaj pokalni tekmovanji, kjer Parižane čakata zgolj še finalna obračuna s Saint-Etiennom (državni pokal) in Lyonom (ligaški pokal).