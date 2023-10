Neymar se je razveselil svojega drugega otroka, hčerkice Mavie

Svetovni splet je preplavila novica, da sta brazilski zvezdnik Neymar in njegova izbranka Bruna Biancardi oznanila rojstvo svoje hčerke. Brazilec se je tako razveselil svojega drugega otroka, hčerkico sta zvezdnika poimenovala Mavie. Pomen imena naj bi bil "moje življenje". Vsem njunim oboževalcem, ki so tudi sami nestrpno čakali nove informacije, sta to sporočila prek čustvenega zapisa. Nato je nastopil čas veselja in praznovanja, zajel ju je val podpore in lepih želja za mlado družinico in njuno novorojenko.