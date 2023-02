Neymar še poglobil krizo PSG-ja, hitra prehrana in obisk poker turnirja

PSG je prvo tekmo osmine finala na domačih tleh presenetljivo izgubil. Nemški Bayern je bil boljši nasprotnik in zelenico zapustil z zadetkom prednosti (0:1). Kylian Mbappe je po tem bolečem porazu svoje soigralce prosil za profesionalizem, ki bo zelo potreben, če bodo v Nemčiji želeli vknjižiti zmago in si morebiti zagotoviti obstanek v elitni Ligi prvakov. Turobno vzdušje, h kateremu so pripomogli tudi slabši rezultati v zadnjem obdobju, se je tako le še povečalo. In znova se na ogenj priliva še več olja, eden glavnih akterjev pa je znova Brazilec Neymar. Čeprav je bil nogometaš pred začetkom svetovnega prvenstva v zares odlični formi, so se stvari po koncu le-tega obrnile. V zadnjem času brazilski zvezdnik ne doseže svoje najboljše ravni, kljub vsemu pa ohranja svoj nekoliko kontroverzni način življenja. Včeraj naj bi bil opažen na večerji v enem izmed lokalov hitre prehrane. Vse skupaj naj bi bilo še posebej sporno, ker naj bi Mbappe po domačem porazu zaprosil ekipo, naj v bodoče ohranjajo čim bolj zdrav način življenja. "Pomembno je, da smo dobrega zdravja. Da se vsi dobro prehranjujemo in da si zagotovimo čim kvalitetnejši spanec. To je ključno pred povratnim obračunom," je povedal francoski napadalec. Poleg tega, kot poroča RMC Sport, naj bi bil Brazilec tudi eden izmed udeležencev na poker turnirju, ki poteka v francoski prestolnici. Vse skupaj je vzbudilo nove kritike. PSG ostaja vodilni v Ligue 1, vendar sta izpad iz francoskega pokala in poraz proti Bayernu povzročila nov nemir. Parižani bodo v nedeljo gostili Lille in vse razen zmage bi v garderobo vneslo še večje težave.