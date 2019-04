Neymar se vrača: brazilski zvezdnik začenja s treningi

Brazilski zvezdnik Neymar, ki se je leta 2017 iz Barcelone za rekordnih 222 milijonov evro preselil v Pariz, bo lahko pomagal svojim soigralcem v zaključku letošnje sezone. Čeprav bi si želel, da bi se vrnil v moštvo, ki bi še igralo v Ligi prvakov, pa je zagotovo zadovoljen, da bo lahko še v letošnji sezoni igral nogomet in se tako pripravil na prihajajoče južnoameriško prvenstvo, kjer bo s svojo reprezentanco pred domačimi navijači lovil naslov prvaka.

Danes so v kratkem sporočilu za javnost pri PSG-jusporočili, da se njihov prvi zvezdnik vrača in da bo jutri (3. april) že opravil tudi prvi trening s soigralci, čeprav po prilagojenem programu."Neymarjevo okrevanje poteka po načrtu in jutri (v sredo, op. p.) bo že začel s treningi. Na omenjenem treningu bo prvič stopil na zelenico in opravil potrebne teste, s katerimi bomo ugotovili njegovo pripravljenost,"so zapisali v kratkem sporočilu pri aktualnih francoskih prvakih. To sicer ne pomeni, da je strelec trinajstih golov v letošnji sezoni francoskega prvenstva, tudi nared za igranje tekem na najvišjem nivoju.