Zadnji ples? Neymar se vrača domov: na posojo k Santosu

Brazilski zvezdnik Neymar, ki je trenutno še član savdskega kluba Al-Hilal, naj bi bil tik pred vrnitvijo v svoj deški klub. Šušljalo se je sicer o ligi MLS, a naj bi se nogometaš vrnil v svoj ljubljeni Santos, klub, ki ga je izstrelil med zvezde in mu utrl pot v evropski nogomet. Novico, ki so jo pograbili številni svetovni mediji, je potrdil tudi nogometni guru Fabrizio Romano. Brazilec naj bi naslednjih šest mesecev igral na posoji, čaka pa le še na zeleno luč bogatih Savdijcev. 32-letnik sicer okreva po poškodbi stegenske mišice, ki jo je staknil novembra, ko se je za kratek čas vrnil po enoletnem premoru zaradi poškodbe kolena.

Se Neymar vrača domov? FOTO: X icon-expand

"Izgubljeni sin se vrača domov" se berejo zapisi na svetovnem spletu. Brazilski nogometni klub Santos si želi v svoje vrste znova pripeljati enega prvih zvezdnikov kluba Neymarja. Da je ljubezen obojestranska, so potrdili tudi predstavniki nogometaša, dogovorili naj bi se za polletno posojo. Brazilci naj bi savdskemu klubu že poslali formalno ponudbo, v svetu nogometa pa se sedaj čaka le še na uradno potrditev dogovora.

Leta 2011 je takrat Santosov zvezdnik Neymar prekipeval od veselja, da je bil uvrščen v ožji izbor za nagrado Fifa Ballon d'Or. Takrat 19-letni nogometaš je bil edini nogometaš na seznamu 23 igralcev, ki je igral zunaj Evrope. Imenovan je bil kot priznanje za leto, ko je za svoj klub osvojil Copa Libertadores in pomagal brazilski ekipi do 20 let osvojiti južnoameriško prvenstvo.

Že prejšnji teden je bilo jasno, da Brazilec ni več del načrtov trenerja Jorgeja Jesusa, Portugalec je namreč pojasnil, da ga ne bodo prijavili v savdski ligi, ker ni več sposoben igrati na želenem nivoju, ki ga je ekipa vajena in se od njega pričakuje. Poškodbe so ga prikrajšale za nastope, od poletja 2023 jih je zbral le sedem. Trenutno zvezdnik okreva po poškodbi stegenske mišice in si močno prizadeva, da bi se lahko čimprej vrnil na zelenice. Klub iz Sao Paula se na vse moči trudi pripeljati nogometaša nazaj domov, seveda veliko vprašanj postavlja tudi finančna situacija. Al-Hilal naj bi sicer ob tem plačal nekaj njegovega honorarja. Medtem ko je Santos vložil precejšen finančni napor, bodo očitno Savdijci še naprej krili del Neymarjevih plač, kar bo sploh omogočilo to ponovno združitev.

Neymarjeva vrnitev se torej odvija v ključnih trenutkih za klub, ki se bo po napredovanju iz druge lige znova pridružil brazilski Serie A. Njegov prihod velja za veliko okrepitev, klub pa računa, da bo z njegovo prisotnostjo le še utrdil svoj položaj v prvi ligi. Toda pojdimo na začetek. Veliko vprašanj se, ne glede na vse, poraja o Brazilčevi fizični pripravljenosti. Resneje ni treniral in igral vse od poškodbe oktobra leta 2023. Ne glede na vse, bo imel nogometaš lepo priložnost, da v domači Braziliji ponovno pridobi kondicijo in pravo formo za naporen ritem tekmovanj.

