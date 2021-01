Neymar šokiral: Prišel je dan, ko sem razmišljal o upokojitvi

"Enkrat je prišel trenutek, ko sem se vprašal, ali si še želim igrati nogomet, če pač ljudem to ni všeč," je v pogovoru za revijo Giffer o trenutku, v katerem je razmišljal o morebitni upokojitvi, začel razlagati brazilski zvezdnik Neymar. "Nekega dne sem se vračal domov z vročo glavo in se začel spominjati, kaj vse sem moral storiti, da sem prišel do sem. Ljubezen, ki jo čutim do nogometa, me pomirja in to me je vrnilo v realnost,"je izginotje črnih misli opisal Brazilec.