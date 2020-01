Neymar spet jezi navijače: z divjo zabavo vstopil v novo leto

Brazilec Neymar Jr. je božično-novoletne praznike preživel v obmorskem Salvadorju, kjer se je rešil vseh vajeti in se prepustil glasnim zabavam, očitno pa tudi alkoholu. V javnost so namreč pricurljali posnetki, na katerih je napadalec Parižanov vidno opit, kar zagotovo ne bo po godu njegovim delodajalcem.

PSG že v nedeljo čaka pokalna tekma proti nižjeligašu Linas-Montlheryju, na kateri Thomas Tuchel najverjetneje ne bo mogel računati na brazilskega zvezdnika. Ta je sicer v tej prvenstveni sezoni osemkrat zatresel mrežo.

Luksuz v pravem pomenu besede

Neymarja so ujeli v letoviškem mestecu Barra Grande, kjer je preživljal vse prej kot dolgočasen praznični odmor. Po poročanju Munda Deportiva je Brazilec organiziral prav posebno slavje, imenovano "Reveillon", ki se začne že zgodaj popoldan in traja vse do jutranjih ur novega leta. Gostje so bili oblečeni v belo, v ta namen pa je Neymar zakupil luksuzno tropsko vilo na obali polotoka Marau, ki se lahko pohvali z lastnim pristajališčem za helikopter, številnimi plavalnimi bazeni, umetnim jezerom in vrtovi, na katerih prebivajo eksotične živali.