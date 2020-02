Neymar spet udaril: Francoščina? Piši me v rit!

Brazilec Neymar, ki bo čez nekaj dni upihnil 28. svečko, ve, kako vzbuditi pozornost. Na zadnji tekmi z Montpellierjem se je spravil na sodnika, ki mu je pokazal rumeni karton. Delivec pravice pa ni bil edini, ki ga je ujezilo Neymarjevo obnašanje, nad Brazilčevo rojstnodnevno zabavo ni navdušen niti Thomas Tuchel.

Neymar bo 5. februarja dopolnil 28 let, v ta namen pripravlja zabavo v pariškem nočnem klubu Yoyo, na katero so povabljeni tudi nekateri soigralci in člani strokovnega štaba. Nad njegovo idejo o zabavi, le dva dneva pred prvenstveno tekmo z Nantesom, pa ni najbolj navdušen Thomas Tuchel.

Neymar je znan po divjih zabavah in ponočevanju, ob vstopu v novo leto si je tako 'dal duška' v rodni Braziliji. FOTO: AP

Kakorkoli že, nisem ne njegov oče ne vzgojitelj, še manj agent. Sem le trener. —Thomas Tuchel

"Nedelja ni najbolj primeren dan za rojstnodnevno zabavo. Kakorkoli že, nisem ne njegov oče ne vzgojitelj, še manj agent. Sem le trener," je zagotovil Tuchel in pojasnil: "Neymarjeva zabava je le moteč dejavnik in svoje varovance skušam zaščititi pred tovrstnimi motnjami. S fanti imam dober odnos, če mi kaj ni všeč, to uredimo na štiri oči." 'Bahač' so je prislužil rumeni karton A očitno ni le Tuchel tisti, ki se huduje nad potezami Neymarja. Brazilec si je na zadnji tekmi z Montpellierjem prislužil rumeni karton zaradi oporekanja sodniku. Ta ga je opomnil, naj se preneha bahati, Brazilec pa mu je ugovarjal, da to ni bahanje, temveč nogomet.

Kot da to ni bilo dovolj, se temperamentni Brazilec ni umiril niti v predoru. Tam se je spravil nad sodniško ekipo. "Igram nogomet, ta človek pa mi pokaže rumeni karton,"je potožil Neymar. Sodnik se ni oziral na njegovo negodovanje in ga je prijazno opomnil, naj govori v francoščini. To je Neymarja še bolj ujezilo. "Francoščina? Piši me v rit," je zalajal proti sodniku.