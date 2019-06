Neymar sporoča Barceloni: Ne skrbite, prišel bom nazaj!

Njegova želja, da spet zaigra za španskega prvaka, naj bi bila tako močna, da je pristal na vse pogoje predsednika kluba, Josepa Marie Bartomeua. Med drugim tudi na precejšnje znižanje plače glede na znesek, ki ga je prejemal pri PSG. Že prej je Sport poročal, da je Neymarnekdanjim soigralcem pri Barciposlal sms-poročilo in zapisal: "Ne skrbite, prišel bom nazaj!"

NEYMAR

Pred dnevi je predsednik francoskega prvaka PSGNaser Al-Helaifi v pogovoru za magazin France Football o Neymarju presenetil z nekaj izjavami."Nihče ga ni silil, da pride k nam in podpiše za naš klub. Seveda je treba spoštovati pogodbena določila, a še bolj pomembna je absolutna predanost nogometaša našemu skupnemu projektu," je dejal predsednik PSG. Neymar ima sicer pogodbo s PSG do 2022. Pred dvema letoma je napadalec za rekordnih 222 milijonov evrov zamenjal Barcelono za PSG.

'Moral se bo odločiti'

"Na veliko in široko se v zadnjem obdobju piše in govori o Neymarju. Sam sicer ne vem veliko o tej temi. Sem pa prepričan, da se bo moral hitro odločiti. Odločitev, ki jo mora sprejeti mirno in skupaj s svojo družino," pa je svoje dodal nekdanji brazilski reprezentant in strelec zmagovitega gola za Barcelono v finalu Lige prvakov leta 2006 proti Arsenalu, Juliano Belletti. Je pa vodstvo Barcelone bojda že potrdilo, da se v klub ne bo vrnil Dani Alves, ki je pred dnevi potrdil, da po dveh sezonah zapušča PSG. Brazilec je bil sicer član blaugrane med leti 2008 in 2016.