Neymar: Svetovno prvenstvo 2022 bo moje zadnje, ne vem, ali imam še dovolj moči, da bi nadaljeval z nogometom

Cilj Brazilije, pa tudi Neymarja, je bil osvojiti svetovno prvenstvo že leta 2014 in 2018, toda naloga se je končala v polfinalni oziroma četrtfinalni fazi. Pred začetkom naslednjega prvenstva je še nekaj več kot leto dni, naslednje leta 2026 pa bodo gostile ZDA, Kanada in Mehika. "Mislim, da je to moje zadnje svetovno prvenstvo," je v ekskluzivnem novem dokumentarnem filmu Neymar & The Line of Kings povedal zvezdnik Paris Saint-Germaina. "Naslednje prvenstvo vidim kot zadnje, ker ne vem, če imam dovolj moči, da bi se še ukvarjal z nogometom."

"Zato bom naredil vse, da se dobro izkažem, naredim vse, da zmagam s svojo državo, uresničim svoje največje sanje, ki jih imam že od otroštva. Upam, da mi bo to uspelo." Brazilec je prvič okusil čar svetovnega prvenstva prav leta 2014 in to na domačih tleh. Takratni zvezdnik Barcelone si je želel osvojiti naslov, ki bi bil za Brazilce prvi po letu 2002 – bil bi še posebej sladek, ker bi ga na Maracani v Riu de Janeiru bučno proslavilo domače občinstvo.

Na začetku je šlo še vse po načrtih, toda za četo Luiza Filipeja Scolarija je bila usodna tekma s Kolumbijo, ki se je sicer končala z zmago Brazilije, toda spremenila v nočno moro za Neymarja. Takrat si je poškodoval hrbet, utrpel je zlom vretenc, ne on in ne Thiago Silva pa nista zaigrala na tekmi proti Nemčiji, ki bo za vedno zapisana v zgodovino – Nemci so Brazilce na domačem stadionu dobesedno razbili, premagali so jih z rezultatom 7:1.

Štiri leta kasneje, pred Rusijo leta 2018, se je Neymar soočal s poškodbo stopala. Bil je bitko s časom, na turnirju vseeno dvakrat zadel, toda žoga kasneje vseeno ni našla poti mimo Thibauta Courtoisa, saj je Brazilija v četrtfinalni fazi padla z 2:1 in sanje o novem naslovu so se znova klavrno končale.