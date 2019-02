Neymar v solzah na rojstni dan: Za darilo si želim le novo stopalnico

Že zdaj vas vabimo na Kanal A in VOYO, kjer si boste lahko v torek, 12. februarja, ob 21.00 ogledali prvo tekmo med Man. Unitedom in PSG-jem.

Koščica v desnem stopalu mu je preprečila nastop na povratni tekmi osmine finala proti Real Madridu v lanski sezoni Lige prvakov, Brazilec pa je od marca naprej izpustil vse klubske tekme do konca sezone. Zaigral je šele za izbrano vrsto, s katero je na mundialu v Rusiji spet razočaral in časopisne stolpce bolj kot z nogometnimi veščinami polnil zaradi burnih reakcij na prekrške.

Poškodovani zvezdnik Paris Saint-Germaina in brazilske reprezentance Neymar jr. je ob proslavi svojega rojstnega dneva v francoski prestolnici v čustvenem nagovoru soigralcem in prijateljem dejal, da si med številnimi darili najbolj želi "nove stopalnice", ki si jo je tako kot v minuli sezoni poškodoval tik pred odločilnim delom nogometnega koledarja.

'Soigralci mi nudijo vso možno podporo in pomoč'

Zgodba s poškodovano stopalnico se je ponovila 23. januarja letos, ko je na pokalni tekmi s Strasbourgom utrpel več ostrih štartov, nato pa nerodno stopil in si obnovil staro poškodbo, zaradi katere je pred slabim letom prestal operacijo. Iz vrst PSG so že potrdili, da na južnoameriškega asa ne bodo mogli računati tudi do deset tednov.

"Danes sem si za rojstnodnevno darilo najbolj želel novo stopalnico, da bi se lahko tako na igrišču boril in počel tisto, kar imam najraje, to pa je igranje nogometa,"je med govorom v Parizu dejal vidno ganjeni Neymar jr. Razkril je tudi, da je zaradi poškodbe razmišljal celo o odpovedi zabave, a da se je po pogovoru s prijatelji odločil, da mu bo druženje dobro delo.

V rdečo barvo so se odeli tudi Brazilčev rojak Daniel Alves in Južnoameričanova italijanska soigralca Marco Verratti ter Gianluigi Buffon: