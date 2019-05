Neymar v vlogi kapetana? Tuchel odgovarja: Ni material za kapetanski trak

Pariški PSG si je že pet krogov pred koncem prvenstva zagotovil naslov francoskih prvakov, kljub temu pa so v Franciji vse oči še vedno usmerjene v moštvo Thomasa Tuchela. Neymar je k zmagi PSG na zadnji tekmi z Angersom prispeval zadetek in podajo, nemški nogometni strokovnjak pa svari, da ga to še ne naredi primernega za kapetana.

Francoski novinarji Thomasu Tuchelu v zadnjem času pogosto zastavljajo vprašanje vezano na Neymarja in kapetanski trak. Že pred gostovanjem Parižanov pri Angersu je ovrgel možnost kronanja novega kapetana, temu vprašanju pa se ni mogel izogniti niti po tekmi. Na slednji si je rdeči karton prislužil Marquinhos, ki ob odsotnosti Thiaga Silve nosi kapetanski trak, Brazilec namreč zaradi poškodbe kolena že vse od sredine aprila ne igra. Neymar si je v letošnji sezoni privoščil že kar nekaj nespodobnih izpadov. Zaradi žaljenja Damirja Skomine si je prislužil prepoved treh tekem, pred tedni pa se je znašel v medijih, ko je navijača s pestjo udaril v obraz. FOTO: AP Prav to je poskrbelo za nov val vprašanj na temo kapetanskega traku, francoski novinarji so namreč prepričani, da bi se slednji dobro podal Neymarju. Brazilec je tretji strelec PSG v francoskem prvenstvu, za vodilnim Kylianom Mbappejem zaostaja za pet golov, pred njim je s sedemnajstimi šeEdinson Cavani. Vendar pa se Tuchel s sedmo silo niti najmanj ne strinja. “Ne vem, zakaj bi vsi radi govorili o tem. Imamo dva kapetana, Silvo in Marquinhosa. To se ne bo spremenilo. Če vprašate mene, Neymar ni material za kapetana,” je po 36. krogu francoskega prvenstva zagotovil Nemec. Svoje prepričanje je obrazložil z besedami: “S svojo kreativnostjo je tehnični vodja, vendar pa ni primeren za kapetana.”