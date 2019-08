Neymar vse bližje povratku: Brazilčevi odvetniki že v Barceloni

Predsednik Barcelone Josep Maria Bartomeu naj bi zadnje dni večkrat kontaktiral izraelskega agenta Pinija Zahavija , ki je bojda zelo blizu Neymarjevemu taboru. Pri španskem Asu še poročajo, da so iz tabora Parižanov Katalonce že obvestili, da so na svoj račun prejeli tudi druge ponudbe, ki pa so jih za zdaj zavrnili. Najverjetneje je, da se za Neymarja poleg Barcelone zanimajo še pri Realu, a v taboru galaktikov te informacije niso uradno potrdili.

PSG-jev športni direktor Leonardo je vodilne s Camp Noua obvestil tudi o tem, da so 27-letnika pripravljeni prodati, a le v primeru ustrezne ponudbe, ki pa je zaenkrat še niso prejeli. Neymar je na nedeljskem srečanju proti Nimesu v okviru prvega kroga francoskega prvenstva doživel vse prej kot topel sprejem s strani navijačev. So pa dan po tekmi po spletu zaokrožile novice, da klubske trgovine ne prodajajo več Neymarjevih dresov in ostalih produktov, ki so na kakršenkoli način povezani s težavnim Brazilcem.