Neymar zablestel še na drugi tekmi in spet prinesel zmago PSG

Podoben podvig je 222 milijonov evrov vrednemu Brazilcu uspel pretekli konec tedna na obračunu z enim najmočnejših tekmecev v prvenstvu, Lyonom, saj je bil v 87. minuti v osrčju akcije, ki se je po lepem preigravanju končala s še lepšim Južnoameričanovim strelom v daljši kot za končno zmago z 1:0.

Vedno odločilen in ustvarjalen

"To je bila Neymarjeva tretja tekma v štirih mesecih," je Le Parisien citiral nemškega trenerja PSG Tuchla. "Še vedno ni povsem nared. A postal bo še boljši. Izboljšal bo svojo telesno pripravo. S tekmami in tudi z odločilnimi goli ... Vse to bo pomagalo. Neymar je vedno odločilen, vedno ustvarjalen in vedno gleda naprej. Če je stoodstotno predan projektu PSG? Saj Neymar nima izbire, ima podpisano pogodbo, kajne?"je nadaljeval Tuchel.

"Stoodstotno je z nami. Stoodstotno je v ekipi, smeji in šali se, zanesljiv je. Povsem je predan svojim soigralcem. To je nekaj običajnega, a tudi nujno potrebnega. Je zelo občutljiv tip. Če vedno znova občudujem njegov talent? Ne, glede tega sem miren, to je namreč njegova služba. Tu je, da zabija gole in da je odločilen. Moramo mu poiskati prostor. To je Neymar. To od njega pričakujem vsakič oziroma to od njega že kar zahtevam."

'Takšne reči lahko počne vsako tekmo'

V pogovoru za televizijo Canal+je Tuchel dejal, da bodo Neymarju Jr., ko bo enkrat stoodstotno pripravljen in v ritmu tekem, tovrstne poteze uspevale še pogosteje. PSG jih v teh trenutkih še kako potrebuje, glede na to, da je Brazilec edini zdravi napadalec, ko govorimo o zvezdniškem triu s Francozom Kylianom Mbappejemin Urugvajcem Edinsonom Cavanijem. Zadnji naj bi bil kmalu nared, medtem ko se bo Mbappe najverjetneje vrnil po začetku oktobra.

"Da, jasno je, da lahko Neymar takšne reči počne vsako tekmo. A tudi med tekmami je lahko boljši, veliko boljši in tudi bolj odločilen, a manjka mu tekem. Doseči mora svojo najvišjo raven, in to bo prišlo s tekmami, a še vedno je odločilen in nevaren, zato smo srečni," še pravi Tuchel. "Takšne tekme, ki so izjemno izenačene, ko se igra zelo zelo globoko, potrebujejo trenutek posameznika, kakršen je bil ta, da jih odpre."

Thiago Silva: Poželi smo sadove kakovosti tega fenomena

Rojaka je pohvalil tudi kapetan Thiago Silva, ki je z zmago proslavil že 35. rojstni dan. Nekdanji član AC Milana je priznal, da na zelenici ni dobro videl, kaj je uspelo dolgoletnemu reprezentančnemu kolegu, a da je tovrstnih potez že vajen.

"Na koncu je odločila Neymarjeva akcija ... Na igrišču nisem dobro razumel, kaj je storil," je za Canal+takoj po tekmi dejal Silva. "Včasih rečemo, da je lahko in da mu je branilec dovolil, da se obrne, a to ni bilo lahko. Na treningih Neymar in Kylian Mbappe počneta neverjetne reči, in tu smo poželi sadove kakovosti tega fenomena,"je po zmagi, ki je sledila prepričljivemu uspehu proti madridskemu Realu na prvi tekmi nove sezone Lige prvakov (3:0), še dodal Silva.

NEYMAR