'Neymar? Začenjamo razumeti, kako pomemben je za našo reprezentanco'

Napadalec Al-Hilala Neymar, ki ni igral vse od lani in je izpustil tudi Copo Americo, je prestal operacijo po strganju sprednje križne vezi in meniskusa v levem kolenu. "Počakali bomo, potrpežljivi bomo, ni pomembno, ali se ne bo mogel vrniti oktobra, novembra ali celo februarja. Mora biti samozavesten, mora igrati in predvsem mora biti njegova poškodba popolnoma ozdravljena," je na novinarski konferenci dejal Dorival.