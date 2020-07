Neymar zadel za novo lovoriko PSG-ja, poškodba Mbappeja

To je bila prva uradna nogometna tekma na francoskih zelenicah po skoraj štirih mesecih premora zaradi epidemije novega koronavirusa. Za Parižane je bil to 13. domači pokalni naslov v zgodovini. PSG bo pred nadaljevanjem Lige prvakov in obračunom z Atalanto (prenos na Kanalu A in VOYO), pri kateri si kruh služi tudi slovenski reprezentant Josip Iličić, naslednji konec tedna odigral še finale francoskega kraljevega pokala, njegov tekmec bo Lyon.

Finale francoskega pokala:

PSG- St. Etienne1:0(1:0)

Neymar 14.