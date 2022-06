Neymar zadel za zmago Brazilije, le še tri zadetke oddaljen od legendarnega Peleja

Dosegel je svoj 74. zadetek za brazilsko reprezentanco v 119. nastopih in ga tako le še trije zadetki ločijo od legendarnega Peleja , ki je na čelu večne reprezentančne lestvice. Braziliji je na tekmi uspelo izvesti pet strelov, Japoncem pa to ni uspelo niti enkrat. Japonska je zdaj proti Braziliji na 13 tekmah brez zmage (11 porazov in dva remija). Brazilci so svoj niz brez porazov podaljšali na 13 tekem. Zadnji poraz so doživeli pred slabim letom dni proti Argentini v finalu Copa America. Naslednjič se bodo pomerili ravno z njimi, in sicer 11. junija.

Branilec Marquinhos ve, da je Brazilija imela srečo, da je prišla do tesne zmage. "Pričakovali smo, da bo to težja tekma, a dejstvo je, da smo proti Južni Koreji igrali bolje," je dejal. "Naredili smo nekaj napak, ki so nasprotnikom vlile samozavest. To je dobra preizkušnja, in sicer proti ekipi, ki je uvrščena na svetovno prvenstvo." Brazilski selektor je dejal, da je njegova ekipa veliko bolje pripravljena, kot je bila pred štirimi leti. Brazilija, ki je skupaj z branilcem naslova, Francijo, favorit, je na svetovnem prvenstvu v skupini s Kamerunom, Švico in Srbijo. Japonski je žreb namenil najtežjo skupino in se bo v Katarju pomerila z Nemčijo in Španijo. Kostarika ali Nova Zelandija bo zapolnila drugo mesto.