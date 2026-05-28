Neymar zaradi poškodbe vprašljiv za začetek mundiala

Neymar bo zaradi poškodbe izpustil dve pripravljalni tekmi Brazilije proti Panami in Egiptu, prav tako je vprašljiv za uvodno tekmo svoje reprezentance na mundialu, ki bo 13. junija proti Maroku. Po navedbah zdravnika reprezentance Rodriga Lasmarja so po slikanju z magnetno resonanco pri brazilskem zvezdniku ugotovili poškodbo mečne mišice, znova pa bo nared za igro v dveh do treh tednih.

Neymar FOTO: AP

Neymar se je brazilskim kolegom na pripravah pridružil v sredo, a izpustil uvodni trening. Pred tem je izpustil tudi nekaj zadnjih tekem svojega kluba Santosa zaradi lažje poškodbe. Da ga je brazilski selektor Carlo Ancelotti vpoklical v 26-člansko reprezentanco, je sicer manjše presenečenje, saj se pred tem Neymar skoraj tri leta ni znašel na seznamu zaradi mešanice poškodb in slabše forme. Njegov zadnji nastop za reprezentanco je bil leta 2023 v kvalifikacijah za SP proti Urugvaju.

Trenutek, ko je Carlo Ancelotti vpoklical Neymarja FOTO: AP