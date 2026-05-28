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Nogomet

Neymar zaradi poškodbe vprašljiv za začetek mundiala

Rio de Janeiro, 28. 05. 2026 16.18 pred 28 dnevi 1 min branja 10

Avtor:
A.M. STA
Neymar

Brazilski nogometni zvezdnik Neymar je zaradi poškodbe mečne mišice vprašljiv za uvodno tekmo brazilske nogometne reprezentance na prihajajočem svetovnem prvenstvu. Napadalec bo potreboval dva do tri tedne zdravljenja, je sporočil zdravnik brazilske reprezentance Rodrigo Lasmar.

Neymar bo zaradi poškodbe izpustil dve pripravljalni tekmi Brazilije proti Panami in Egiptu, prav tako je vprašljiv za uvodno tekmo svoje reprezentance na mundialu, ki bo 13. junija proti Maroku. Po navedbah zdravnika reprezentance Rodriga Lasmarja so po slikanju z magnetno resonanco pri brazilskem zvezdniku ugotovili poškodbo mečne mišice, znova pa bo nared za igro v dveh do treh tednih.

Neymar
Neymar
FOTO: AP

Neymar se je brazilskim kolegom na pripravah pridružil v sredo, a izpustil uvodni trening. Pred tem je izpustil tudi nekaj zadnjih tekem svojega kluba Santosa zaradi lažje poškodbe. Da ga je brazilski selektor Carlo Ancelotti vpoklical v 26-člansko reprezentanco, je sicer manjše presenečenje, saj se pred tem Neymar skoraj tri leta ni znašel na seznamu zaradi mešanice poškodb in slabše forme. Njegov zadnji nastop za reprezentanco je bil leta 2023 v kvalifikacijah za SP proti Urugvaju.

Trenutek, ko je Carlo Ancelotti vpoklical Neymarja
Trenutek, ko je Carlo Ancelotti vpoklical Neymarja
FOTO: AP

Vseeno je nekdanji as Barcelone in Paris Saint-Germaina še vedno najboljši strelec izbrane vrste. Na 128 tekmah za Brazilijo je dosegel 79 zadetkov. To bo njegovo četrto SP.

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KOMENTARJI10

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štajerc65
28. 05. 2026 18.27
Standard.
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-2
0 2
Amor Fati
28. 05. 2026 17.55
Lahko potrdim da je to sezono prezivel več ur na sestrini zurki, kot pa na nogometni zelenici. Njegova brada je povedala.
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-2
0 2
piko3
28. 05. 2026 17.54
Če on igra, potem je isto, kot če ekipa igra z desetimi igralci.
Odgovori
-1
1 2
NoriSušan
28. 05. 2026 18.34
Mogoče ker je poškodovan plus da še ni sigurno. Ne dolgo nazaj je to bil tretji najbolši igralec na svetu. Po logiki potem lahko isto rečeš za cr-ja
Odgovori
+0
2 2
Nejc Lola
28. 05. 2026 17.45
Za klop bo ok recimo?
Odgovori
-1
1 2
NoriSušan
28. 05. 2026 18.32
Čej v madridu ceballos dobr pol tud Ney dobr če ne pa tud ok
Odgovori
+0
2 2
NoriSušan
28. 05. 2026 17.24
Iskreno se niti ne rab martrat, je pokazu da je tretji najbolši v naši generaciji čeprov za mene tud od crja bolši ker je mel pri Barci več učinka. Legenda
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-1
1 2
a.kralj1994
28. 05. 2026 16.41
Neymar najbolj precenjen fuzbaler ever!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Odgovori
+0
2 2
NoriSušan
28. 05. 2026 17.22
Po kašnem kriteriju?
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+0
2 2
borjac
28. 05. 2026 16.34
"Neymar zaradi poškodbe vprašljiv za začetek mundiala" , Ancelotti pa se smeji od veselja , ker so mu Brazilski politiki vsilili Neymarja.
Odgovori
+0
2 2
HardKore
28. 05. 2026 16.34
Ta je več na bolniški kot na šihtu...
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-1
1 2
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