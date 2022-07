Neymar: Želim ostati!

Danes so se Parižani pod vodstvom novega trenerja Christopha Galtierja pomerili z ekipo Urawa Red Diamonds ter dosegli visoko zmago z rezultatom 3:0. Neymar je vpisal 30-minutno statistiko, po tem ko je na igrišču zamenjal Messija. Ob koncu srečanja je nekaj besed o načrtih za prihodnost namenil tudi novinarjem. O tem, da se Brazilčeva romanca v Parizu zaključuje, mediji namigujejo že dlje časa. Pred časom je tudi predsednik kluba Nasser Al-Khelaifi povedal, da želi imeti igralce, ki so klubu popolnoma predani, Brazilca pa naj ne bi bilo med njimi. Ali se je situacija pomirila in so bogati Katarci še naprej pripravljeni vlagati v zvezdnika, ki je leta 2017 poskrbel za najdražji nogometni prestop v zgodovini (222 milijonov evrov), še ni znano. Zapustil je katalonsko prestolnico ter se iz sanjske Barcelone preselil v prestolnico mode. Sanjska zgodba, ki pa se ni iztekla po pričakovanjih. Francozi v svoji vitrini še vedno pogrešajo lovoriko Lige prvakov, Brazilec pa se je v petih letih tudi zaradi številnih poškodb postavil nekoliko v ozadje.

Za L'Équipe je po tekmi povedal, da si želi kariero nadaljevati v Franciji. Kljub temu, da ima s francoskimi prvaki pogodbo vse do leta 2027, pa naj bi ga ti ponujali Pepu Guardioli oziroma Manchester Cityju, kar se je sicer izkazalo za neresnično. Ponudbe, ki naj bi jih Katarci prejemali za 30-letnika, naj bi jih navduševale, a kaj se bo dejansko zgodilo, še ni znano. Glede vseh možnih govoric so sedaj vprašali nogometaša, ki je zatrdil: "Želim ostati v PSG. Kar se tiče samega kluba, ne vem, ker mi niso nič rekli. Tu imam pogodbo še za pet let, za zdaj pa mi ni nihče rekel drugače." Igrati ob boku Kyliana Mbappeja in Lionela Messija so zagotovo sanje vsakega nogometaša, če ne spregledamo dejstva, da je imel Brazilec sam veliko pri prihodu Argentinca, pa je zadeva vsekakor precej jasna. "Resnica je, da mi ni treba več nikomur nič dokazovati. Ljudje enostavno preveč govorijo, ker druge izbire nimajo. Poznajo me, vedo, kakšen sem, kako igram nogomet. Nimam kaj dodati, rad igram nogomet, srečen sem," še zaključi.