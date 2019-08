Neymar znova lahko mirno spi: sodnik v Sao Paulu zavrgel obtožnico

Policija je že konec julija končala preiskavo domnevnega posilstva. Glavna preiskovalka Juliana Lopes Bussacos je pretehtala obtožbe proti 27-letnemu zvezdniku in se odločila, da preiskavo zaustavi. Nato je danes državno tožilstvo vložilo predlog na sodišče, da se primer zapre. Tožilstvo je sporočilo, da Trindadejeva policiji ni predala nobenega dokaza, da je res prišlo do spolnega nasilja. Policiji ni želela pokazati videoposnetka s svojega mobilnega telefona, na katerem se domnevno lahko vidi zločin. Pozneje je Trindadejeva trdila, da so ji mobilni telefon ukradli.

Danes pa je sago končal brazilski sodnik, ki je zavrgel primer proti nogometašu zaradi pomanjkanja dokazov, še poroča francoska agencija AFP.