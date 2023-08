Dobrodošlica Neymarju, ki je nogometni svet še ni videl

Veliki spektakel, šov in zabava, ki jih na nogometni zelenici še nismo videli. Tako je v medijih završalo ob napovedi predstavitve superzvezdnika Neymarja, ki se je pred dnevi odpravil v Savdsko Arabijo, kjer je okrepil tamkajšnji najtrofejnejši klub Al Hilal. In nihče se ni motil. Spektakel si je bilo moč ogledati pred sobotno prvenstveno tekmo z Al-Feiho.

icon-expand Neymar FOTO: Twitter

Ko je ugledni italijanski novinar Fabrizio Romano na svojih družbenih omrežjih naznanil, da se brazilski superzvezdnik Neymar seli na Arabski polotok, natančneje v Savdsko Arabijo, je številnim ljubiteljem nogometa v glavi odmevalo le eno in povsem enako mnenje, kot se je to zgodilo leta 2017, ko je iz Barcelone prestopil v PSG."Tja je odšel zaradi denarja!" Roko na srce, ugodnosti in plača, ki jo bo prejemal v novem klubu Al Hilal, ki ima sedež v glavnem mestu države Riad, so za navadne smrtnike nepredstavljive. Kot so poročali številni mediji, bo poleg neverjetnih 320 milijonov evrov, ki mu jih bo navrgla dveletna pogodba, deležen še novih 80.000 evrov za vsako zmago svojega kluba ter 500.000 evrov za vsako objavo na družabnih omrežjih, ki bo promovirala državo, v katero se je preselil.

Poleg vseh finančnih ugodnostih bo zelo dobro poskrbljeno tudi za ležerno življenje na vzhodu. Na voljo mu bosta zasebno letalo in ogromna vila s številnim osebjem, da o voznem parku niti ne izgubljamo besed. Da gre za nogometaša, ki poleg vseh uspehov na zelenici te piše tudi na finančnem področju, ni dvoma. In tudi zaradi tega je njegova pot zavila v Azijo. Mnogi mu očitajo, da se je pri vsega 31 letih, kolikor jih šteje, poslovil od "pravega" nogometa. Veliko napako naj bi storil že z odhodom iz Barcelone, njegov prestop v mesto ljubezni pa naj bi bil zgrešen. Dejstvo je, da mu v Parizu ni šlo vse po načrtih, Parižani so ostali brez naslova v Ligi prvakov, kar je bil njihov glavni cilj. Čeprav so bili leta 2020 tako zelo blizu, jim teh sanj Brazilec ni izpolnil. Nemci so jim prekrižali načrte, natančneje Bayern v velikem finalu. Številne poškodbe so ga prikrajšale za slavo, ki bi je lahko bil deležen. Parižani, predvsem navijači, ga niso vzeli za svojega, v ekipi so se stalno pojavljale napetosti. Na koncu so se sicer od njega lepo poslovili in mu zaželeli vse najboljše na njegovi nadaljnji poti. Poti, ki jo zagotovo piše tudi denar.

Nezadovoljen v Parizu, kakšne možnosti je imel? Morda se Brazilec tudi sam zaveda, da je bil odhod iz Barcelone napaka. Velika napaka, ki jo je storil na vrhuncu svoje moči. Neustavljivi trio, ki ga je tvoril skupaj z Lionelom Messijem in Luisom Suarezom, ne bo pozabljen. Številni ga imenujejo za najboljšega vseh časov. Med uspehi lahko izpostavimo dvakrat osvojeni naslov španskega prvenstva ter tudi elitne Lige prvakov. Podatki, ki so pripomogli k temu, da si je želel vrnitve na kraj zločina. Toda stanje, v katerem se nahaja katalonski velikan, ni rožnato. Številne finančne težave, s katerimi se Barcelona spopada že nekaj časa, so to preprečile. Nekaj časa so ga povezovali tudi tudi z londonskim Chelseajem in Rdečimi iz Manchestra. Angleški nogomet ni zanj, so se delila mnenja.

Kako velika zvezda je Neymar? Njegov vpliv na arabski klub se je začel takoj s podpisom pogodbe. Video njegove predstavitve je na družbenih omrežjih dosegel enormne številke, objava je bila všečkana in deljena v nepredstavljivih količinah. Številke, ki naj bi zasenčile tiste, ki jih je ob prihodu v to državo dosegel Portugalec Cristiano Ronaldo – nogometaš, za katerega je Neymar prepričan, da je sprožil val prestopov. Zanj je imel ob uvodnem intervjuju številne lepe besede, ni skoparil niti s pohvalo: "Prepričan sem, da je Ronaldo začel vse skupaj, čeprav so ga na začetku vsi označili za "norca". Sedaj lahko vidite, da se liga vse bolj razvija."

Brazilec je prepričan, da se je preselil v zelo konkurenčno okolje. "Ženejo me predvsem izzivi, tu sem, da pomagam tukajšnjemu nogometu pri razvoju. Veselim se novega poglavja v moji karieri, da bom spisal novo zgodbo." Zvezdnik je dejal, da bodo številna znana imena, ki so se poleti preselila v Savdsko Arabijo, vse skupaj le še začinila: "Zelo bo razburljivo, ko se bom na igrišču srečal z vrhunskimi igralci iz drugih ekip. Vse skupaj te še bolj motivira in navduši, da igraš vedno bolje. Ko ti na drugi strani stojijo Ronaldo ali Benzema, pa Firmino, je samoumevno, da je veselje še večje, soočenje z njimi bo čudovito. Poleg tega bo tudi veliko Brazilcev spremljalo to ligo," svojega navdušenja ni skrival Brazilec. Privržencem kluba je sporočil, da se bo potrudil, da bodo čim bolj uživali v nogometu, poleg tega si želi osvojiti vse možne lovorike. Savdska liga je vložila več kot 600 milijonov evrov, da bi privabila množico vrhunskih igralcev in trenerjev iz Evrope. To jim je zagotovo uspelo. Med zvenečimi imeni so tudi bivši kapetan Liveropooola Jordan Henderson ter Riyad Mahrez iz Manchester Cityja.

Kako se bo končalo? Kljub velikemu spektaklu in obojestranskemu navdušenju, tako ljubiteljev nogometa kot tudi Brazilca samega, pa so številni prepričani, da se bo Neymar slej ko prej vrnil v Barcelono. Z njimi naj bi imel tihi dogovor, s čimer naj bi bila seznanjena tudi brazilska nogometna reprezentanca, v kateri njihov najuspešnejši strelec še ni rekel zadnje besede. Do takrat pa vse dobro v ligi, ki se je v letošnjem poletnem prestopnem roku razvila v nekaj, česar nihče ni pričakoval. Le kako se ne bi, denar je le sveta vladar.