Neymarjev 60. gol dovolj za prestižno zmago nad Urugvajem, brez Messija uspešna tudi Argentina

Medtem ko se evropske reprezentance merijo za točke v Uefini Ligi narodov, pa južnoameriške še vedno reprezentančni odmor izkoristijo za ne preveč priljubljene prijateljske tekme. Brazilci že nekaj let 'domače' prijateljske tekme igrajo v Londonu in tokrat so z 1 : 0 v bitki nekdanjih svetovnih prvakov premagali Urugvaj. Argentinci pa so z 2 : 0 odpravili izbrano vrsto Mehike.

Neymar je zadel za prestižno zmago proti južnoameriškemu rivalu Urugvaju. FOTO: AP Oba južnoameriška nogometna velikana, Brazilija in Argentina, sta zmagala na prijateljskih tekmah. Brazilija je v Londonu premagala Urugvaj z 1 : 0. Edini gol na tekmi pa je iz enajstmetrovke zbil Neymar. Prvi zvezdnik Brazilije je svoj šestdeseti gol za izbrano vrsto zabil v 76. minuti, ko je hladnokrvno streljal iz kazenskega strela. Ta je bil dosojen, ker je Diego Laxaltpodrl Danila, čemur pa so urugvajski nogometaši oporekali, saj naj bi bila prej nedosojena roka. Kot zanimivost, Neymar je v svojem 95. nastopu za Brazilijo dosegel 60. gol, ob tem pa je dodal še 41 asistenc in je bil torej na 95 tekmah direktno vpleten v kar 101 gol brazilske nogometne reprezentance. Res impresivna statistika 25-letnega napadalca PSG-ja. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Do vodilnega gola petkratnih svetovnih prvakov so imeli več od igre Urugvajci in vratar Alisson Becker je pred tem prikazal tri izjemna posredovanja, tudi pri zaustavljanju prostega strela Luisa Suarezav začetku drugega polčasa. Na koncu je Brazilija dosegla peto zmago v nizu, ki se vleče od izpada v četrtfinalnem obračunu svetovnega prvenstva proti Belgiji. Obenem je ostala neporažena še v desetem obračunu z Urugvajem, ki je petkratne svetovne prvake nazadnje premagal leta 2001. TEKME Argentinci so igrali brez napadalnega trojčka Lionel Messi- Sergio Agüero- Angel Di Maria. Ramiro Funes Morije dosegel prvi zadetek v 45. minuti, v svojo mrežo pa je za končni izid žogo poslal Isaac Brizuela(83.). Izidi, prijateljske tekme:

Brazlija- Urugvaj 1 : 0 (0 : 0)

Neymar 76./1-m. Argentina- Mehika 2 : 0 (1 : 0)

Funes Mori 45., Brizuela 83./ag.