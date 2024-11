Neymar v letu in pol odigral le sedem tekem, zdaj njegov oče grozi z odhodom

Neymarjeva pogodba z Al Hilalom naj bi na njegov bančni račun na sezono prinesla neverjetnih 105 milijonov evrov, a od avgusta lani, ko je prestopil iz PSG-ja, je brazilski zvezdnik zaigral na zgolj sedmih obračunih. Na začetku lanske sezone je najprej bil nedosegljiv zaradi poškodbe mišice, po prvih petih tekmah v dresu novega kluba pa je doživel resno poškodbo kolena. V novi sezoni se je vrnil na zelenice, a že po dveh tekmah, na katerih je skupno odigral 42 minut, je znova doživel poškodbo, tokrat je nastradala stegenska mišica.

Očitno je nova poškodba izbila sodu dno in hitro so se pojavila namigovanja, da bo zvezdnik zapustil bližnji vzhod in se vrnil v domovino, kjer naj bi podpisal pogodbo z nekdanjim klubom Santosem. Zdaj se je na to temo oglasil tudi njegov oče in agent. Brazilčeva pogodba z Al Hilalom se izteče junija prihodnje leto. "Počakajmo, da vidimo,kaj se bo zgodilo in kako se bo Neymar počutil. Lahko se bo svobodno odločil. Nikoli nismo imeli toliko svobode, da se odločimo, kam bomo šli in imeti 32-letnika s svobodo v svojih rokah, je blagoslov za vsakega poslovneža," je na podkastu Roudcast dejal Neymar starejši.