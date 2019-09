Neymarjev oče: Moj sin je bil v Barceloni zelo srečen

Neymar namreč nikakor ni našel skupnega jezika s slačilnico Parižanov, njegove nogometne mojstrovine pa so ostale v senci številnih škandalov in poškodb. Ni skrivnost, da Brazilec v francoski prestolnici preživlja eno težjih obdobij svojega življenja, zato si je ob minulem prestopnem roku na vse kriplje prizadeval za vrnitev v Barcelono. A ta je padla v vodo.

"Brazilec mora biti zadovoljen tam, kjer je"

Njegov oče je na nedavni športni konferenci v Edinburgu spregovoril o sinovi veliki želji po odhodu v Katalonijo, a obenem poudaril, da mora pozabiti na zamere in se zadovoljiti z nastalo situacijo.

"Kot agent se počutiš nemočnega. Ni vzvodov, ki ti dovoljujejo, da prideš in odideš. V njegovi pogodbi ni odkupne klavzule, kar nam je močno otežilo delo," je potarnal Neymar Santos Sr. in nadaljeval: "Brazilec mora biti zadovoljen tam, kjer je. Moj sin je bil v Barceloni zelo srečen. Ko so ga prijatelji poklicali in povprašali, če se želi vrniti, ga je to vznemirilo." Brazilec je pojasnil, da je bila bitka s Parižani izjemno težka, vendar so se napori njegove ekipe izkazali za neposrečene. Vrnitev Neymarja v Barcelono je padla v vodo.