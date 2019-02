Neymarjev oče zatrdil: Ney ne bo odšel v Real Madrid

"Neymar ne bo odšel iz PSG-ja in ne bo oblekel dresa Real Madrida," je bil v televizijski oddaji Grande Circulo jasen Neymarjev oče, ki je obenem tudi njegov zastopnik. Spregovoril je tudi o domnevnih težavah Neymarjeve družine s španskimi oblastimi, ki bi prav tako lahko bile velik faktor pri tem, da se Neymar ne bo vrnil na Iberski polotok. A kot je zatrdil Neymarjev oče, se španskih oblasti ne bojijo, saj mirno spijo. "S špansko davkarijo nimamo težav in nimamo odprtega nobenega postopka. Obstaja dosje v povezavi s korupcijo, toda to nas ne skrbi. Smo povsem mirni," je še pojasnil Neymarjev oče.

Ni bila kriva Messijeva senca

Zanikal je tudi to, da bi Neymariz Barcelone odšel, ker je bil v senci velikega Lionela Messija, za mnoge najboljšega nogometaša tega časa. "Moj sin ni šel iz Barcelone, ker bi se tam počutil v Messijevi senci. Ko je prejel klic Emirja in ko je ta pokazal zanimanje, da bi v ambicioznem klubu imel novo zvezdo, smo na to resno računali," je pojasnil Neymarjev oče. Ta je obenem zanikal, da bi imel Neymar ml. težave z Edinsonom Cavanijem, kot so poročali francoski mediji.