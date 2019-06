Neymarjeva domnevna žrtev: Je odvisnik od drog, moral bi biti zaprt

"Ne morem spati, sem panična. Želela sem ga ovaditi že v Franciji, toda bilo me je strah. Bila sem sama," je med drugim zapisala 26-letnica, ki sama vzgaja sina, v pogovoru z odvetnikom. "Ne želim se izpostavljati. Samo to," je še zapisala in sporočila odvetniku, da Neymar okoli hodi zadrogiran. Odvetnik ji je svetoval naj se pomiri in mu pokaže material, ki ga ima za tožbo proti Neymarju. Odvetnik jo je spraševal po pričah, ona pa je odgovorila, da prič ni, toda da jo je Neymar sam poslikal, ko je bila poškodovana.

V oči bode predvsem naslednje sporočilo Najile odvetniku. "Zakaj ljudje ne izkoristijo sredstev in končajo kariero tega dreka. Udaril me je in posili. Bil je pijan in zadrogiran, kar sam prizna na posnetkih. Zasvojen je z drogami, agresiven je, moral bi biti zaprt ali na zdravljenju. Ni v pogojih, da bi hodil po ulicah, saj je sam sebi grožnja," je zapisala, nato pa dodala, da bi ga morala ubiti, ko je imela priložnost. Odvetnik ji je malce kasneje v istem pogovoru dejal: "Prosim ne pošiljaj takšnih sporočil nikomur. Še manj kakšni prijateljici. In prosim, izklopi telefon, če spiješ kozarček ali dva. Poljubček. Odvetnik je v pogovoru še zapisal, da mu grozi Neymarjev oče.

