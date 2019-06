Neymarjevemu 'črnemu nizu' dogodkov ni videti konca: Brazilec obtožen posilstva

Po poročanju brazilske spletne strani UOL, naj bi Neymar omenjeno žensko posilil 15. maja v enem izmed hotelov v Parizu. Spoznala naj bi se preko Instagrama, 27-letni nogometaš pa naj bi ji priskrbel letalske karte in poskrbel za hotelsko sobo. Po poročilu policijske postaje v Sao Paulu, kjer je ženska Neymarja prijavila, je Brazilec v hotelsko sobo prispel ob 20.00 vidno pijan in po krajšem poljubljanju postal agresiven in se brez njenega dovoljenja spravil na njo in jo posilil.