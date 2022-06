Neymarjevo letalo zasilno pristalo na poti iz Las Vegasa v Brazilijo

Neymar je poletel iz Las Vegasa, letalo pa je vmes naredilo tudi nekaj načrtovanih postankov, najprej v Fort Lauderdalu na Floridi in nato še na Barbadosu, preden je poletelo naprej v Brazilijo. Zasilni pristanek je bil posledica tehničnih težav, ki jih niso uspeli odpraviti takoj, so se pa vsi na letalu rešili nepoškodovani.

Neymarjevo zasebno letalo je moralo zasilno pristati na letališču v brazilskem mestu Boa Vista. Napadalec Paris Saint-Germaina je bil na letalu, (model Cessna 680 Citation, izdelan leta 2008 in v lasti nogometaševega podjetja Neymar Sport E Marketing), ki je iz Las Vegasa potovalo v brazilsko prestolnico Sao Paulo.

Ob dogodku je Neymarjeva agencija objavila naslednjo izjavo: "Zaradi manjše težave brisalca vetrobranskega stekla letala NR Sports, v katerem so potovali športnik Neymar Jr, njegova sestra Rafaella Santos in Bruna Biancardi, se je pilot iz previdnosti odločil, da predčasno pristane v Boa Visti v Roraimi, da bi lahko težavo rešili. Radi bi povedali, da so vsi potniki v redu."

Brazilski reprezentant je bil s svojim dekletom Bruno Biancardi in sestro Rafaello Santos na počitnicah v Združenih državah Amerike. Letalo, katerega tržna vrednost je ocenjena na 17 milijonov evrov, je pred poletom v Sao Paulo opravila popravilo in lahko so nadaljevali z načrtovano potjo. Je pa na račun prišlo letališko osebje, saj se je Neymar fotografiral z njimi.

Neymar je objavil tudi sporočilo na Instagramu in med drugim dejal: "Ustavljam se tukaj, da se vam vsem zahvalim za vaša sporočila in povem, da je vse v redu, že smo na poti domov, bilo je le nekaj strahu, tukaj so vsi dobro."