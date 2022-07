Neymarjevo simuliranje znova dvignilo precej prahu in razjezilo navijače

Paris Saint-Germain je po treh tekmah končal kratko japonsko turnejo, na prvi tekmi so premagali moštvo Kawasaki Frontale (2:1), potem Urawa Redse (3:0), na koncu pa še Gambo iz Osake (6:2). Gole so za Parižane dosegli Pablo Sarabia (28. minuta), Neymar (32./11m, 59.), Nuno Mendes (37.), Lionel Messi (39.) in Kylian Mbappe (86./11m).

Ob prodoru v kazenskem prostoru Gambe je padel kot pokošen, tekmec se ga je verjetno malce celo dotaknil, a je pri tem japonski branilec umaknil nogo, da ne bi prišlo do kontakta. Brazilec se je nato držal za "poškodovano" nogo in je seveda brez težav nadaljeval s tekmo. Je pa sodnik dosodil najstrožjo kazen, ki jo je Neymar uspešno izvedel za vodstvo z 2:0.

Seveda gre takšno obnašanje precej v "nos" navijačem, ki so na družbenih omrežjih množično in seveda kritično komentirali njegovo obnašanje: "Ta fant je tako talentiran, a škoda, da ne misli resno glede svoje kariere in kar naprej počne te stvari," ter "In Oskar gre v roke najboljšemu igralcu na svetu, on je eden in edini neverjetni igralec...Neymarrrrrr," sta recimo dva od takšnih zapisov na Twitterju.

Tudi nekateri medijski zapisi so bili v takšnem "duhu", tako je časnik Globo zapisal: "poteza, ki postaja viralna. Enajstmetrovka Neymarju, recimo temu namišljena...." Oglasil se je tudi Neymar, ki ga je zmotil ta zapis in je odgovoril: "Namišljena?...Dosojena je bila enajstmetrovka! Skupina ljudi, ki nikoli ni brcnila žoge pa kar naprej dela to sranje."