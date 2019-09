Neymarju znižali kazen zaradi žaljenja Skomine

Neymar si je v dresu klubaPSGkazen prislužil marca, potem ko je slovenski sodnik v osmini finala proti Manchester Unitedu angleškemu klubu po ogledu posnetka dosodil odločilno enajstmetrovko v zadnji minuti tekme. Neymar je to potezo označil za sramoto, zaradi kritiziranja Damirja Skomine in njegovih pomočnikov pa ga je Uefa kaznovala s tremi tekmami prepovedi. Neymarja tedaj ni bilo v postavi Parižanov, saj je bil poškodovan, svoj bes in žalost po šokantnem izpadu PSG- Manchester United je v Parizu zmagal s 3:1 in nadoknadil zaostanek s prve tekme - pa je izlil na Instagramu. Poleg nekaj kletvic je o odločitvi zapisal: "To je sramota. Štirje fantje, ki ne razumejo nogometa, so si po TV ogledali počasen posnetek."

Odločitev Casa pomeni, da se bo najdražji nogometaš v zgodovini lahko na tekme lige prvakov vrnil 22. oktobra proti Bruggeju, manjkal pa bo v sredo proti Real Madridu in 1. oktobra proti Galatasarayu.