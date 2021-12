Nezadovoljni francoski zvezdnik na izhodnih vratih Bayerna?

Nemški časniki in portali poročajo o vse večjem nezadovoljstvu 25-letnega napadalno usmerjenega vezista, ki si želi vrnitve na Park princev.

"Kingsley Coman v preteklosti ni bil deležen primernega odnosa od odgovornih v vrstah Paris Saint Germaina, ki so z leti očitno spoznali, da so v njegovem primeru storili veliko napako. Ta je v zadnjih štirih letih in pol storil kar nekaj korakov naprej v svojem nogometnem razvoju in tako postal eden ključnih mož Bayerna. Čeprav Comanu pogodba s klubom poteče šele konec junija leta 2023, bi ga bili vodilni možje Bayerna pripravljeni pustiti že v zimskem prestopnem roku. A le ob razumni odškodnini," so med drugim zapisali pri Kickerju.