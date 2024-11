Nezadovoljni Leao in upajoči Katalonci: Bi se lahko le preselil v Barcelono?

Težave milanskega kluba se v tej sezoni zdijo čedalje večje. Osmo mesto na lestvici italijanskega prvenstva in 25. na lestvici novega formata Lige prvakov sta zagotovo razlog za nezadovoljstvo. Toda svoje k temu dodaja tudi prvi zvezdnik kluba Rafael Leao, ki naj bi tudi sobotno tekmo proti Monzi začel na klopi. Že tretjič zapovrstjo, kar je sprožilo številna namigovanja, da je Portugalec morda že na izhodnih vratih kluba. Čeprav so v AC Milanu prepričani, da si ne predstavljajo ekipe brez njega, so tisti glavni v Barceloni že na preži. Bi se morda lahko zgodilo, da bo prerojena katalonska ekipa pod vodstvom Hansija Flicka v svoje vrste zvabila še portugalskega zvezdnika?

Rafael Leao FOTO: AP icon-expand

Eden glavnih zvezdnikov milanskega kluba Rafael Leao, ki je s sedmimi milijoni neto plače tudi najbolje plačan nogometaš v ekipi, je v letošnji sezoni daleč od dobre forme. Pred dobrim letom dni so Rossoneri z njim podaljšali pogodbo do leta 2028. Bil naj bi središče projekta, zgodba naj bi se vrtela okoli njega. Na 221 tekmah je kot igralec Milana dosegel 59 golov in prispeval 54 podaj. Zadeva pa je letos povsem drugačna. V 11 nastopih je Leao komaj dosegel gol, Paulo Fonesca pa ga na zadnjih tekmah sploh ne uvršča v prvo postavo. Proti Udineseju sploh ni stopil na zelenico, proti Napoliju je zaigral le 28 minut.

Kaj je v ozadju tega, še ni razjasnjeno, trener je po tekmi z Napolijem dal vedeti: "Z Leaom nimam nikakršnega spora. Takšna je moja odločitev. Menim, da je obveznost igralcev tisto, da naredijo, kar je najboljše za ekipo. Toda ni mi treba prosjačiti za njihovo predanost." Predstave moštva po tem, ko so izgubili pet od 12 tekem in prejeli 16 zadetkov, začenjajo vzbujati dvome o pravilnosti odločitve njihovega trenerja. Skeptični so tudi navijači in seveda nogometaš sam. Ta naj bi svoje agente že pozval, naj ukrepajo in začnejo iskati rešitev zunaj San Sira. Med zainteresiranimi klubi pa je še vedno tudi Barcelona, ki se je za njegove usluge zanimala že pred časom.

