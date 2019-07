Nezadovoljni Pochettino: Mogoče bi mi morali zamenjati naziv, ne počutim se kot menedžer Tottenhama

Nogometaši Tottenhama se po polfinalnem uspehu proti Real Madridu pripravljajo na finalno dejanje letošnje izvedbe Audi pokala. Na Allianz Areni se bo danes ob 20.30 pomeril z domačim Bayernom . Klub iz severnega Londona je na dosedanjih pripravljalnih tekmah prikazal spodbudne predstave, predvsem so lahko privrženci spursov navdušeni nad najnovejšim članom moštva Tanguyjem Ndombelejem , ki je na zgolj treh tekmah pokazal, da gre za resnično kakovsotnega igralca. A kaj, ko je 22-letni nogometaš zvezne vrste do sedaj edina "prava" okrepitev. Klub je sicer resda okrepil Jack Clarke , ki pa ga je Tottenham nemudoma vrnil Leedsu na posodo.

Navijači so svoje frustracije nad klubsko politiko na tržišču začeli izražati na družbenih omrežjih, kjer se je pojavil #BackPoch (#PodpriPochettina), s katerim poskušajo apelirati na vodstvo kluba, da naj vendarle podpre najuspešnejšega trenerja v novejši zgodovini kluba. Svoje nezadovoljstvo nad dogajanjem v klubu je na novinarski konferenci izrazil tudi Mauricio Pochettino sam. Argentinec, ki nikoli ni imel težav povedati tisto, kar si misli, je potrdil, da se pri Tottenhamu ne počuti kot menedžer, kar je njegov uradni naziv, temveč zgolj kot trener. "Nikakršnega vpliva nimam nad tem, kdo v klub pride in kdo odide. Vse, kar lahko počnem, je to, da iz ekipe, ki mi jo Daniel Levy zaupa, poskušam iztržiti čimveč," je dejal nezadovoljni Pochettino, ki je v preteklosti že namignil, da mu klub ni pripeljal igralcev, ki si jih je zaželel.

Odšli štirje, prišel zgolj Ndombele

Tottenham se je to poletje za sodelovanje zahvalil štirim igralcem. Kieran Trippier je okrepil Atletico Madrid, Vincent Janssen je London zamenjal za Monterrey, Michelu Vormu in Fernandu Llorenteju pa sta potekli pogodbi s klubom. Do zaprtja poletnega prestopnega roka nas loči devet dni, Tottenham pa ne kaže nobenih znakov življenja na tržišču, kot se zdi, pa bi Tottenham lahko celo prodajal, saj še vedno niso znane usode Christiana Eriksena, Dannyja Rosea, Josha Onomaha in Georges-Kevina N'Koudoua. "Seveda je končna odločitev o ekipi moja. Jaz določim začetno enajsterico, taktiko, zamenjave, treninge. Sem trener ekipe, a glede na dogajanje na drugih področjih se mi zdi, da sem zgolj samo to. Nisem menedžer. Morda bi moral klub zamenjati moj naziv," je še dodal 47-letnik, ki kljub lanskemu uspehu na Mednarodnem pokalu prvakov še čaka na prvo "pravo" lovoriko v trenerski karieri.