Nezadovoljni Ronaldo poslal jasno sporočilo trenerju Solskjaerju

Perfekcionist, kot je Cristiano Ronaldo, je vedno zelo zahteven do sebe in do drugih. Predvsem pa želi polno minutažo na igrišču, zato ni bil prav nič zadovoljen, ko ga na zadnji tekmi državnega prvenstva proti Evertonu, ki se je končala z remijem (1:1), ni bilo v začetni enajsterici. Trener Ole Gunnar Solskjaer je Ronalda v igro poslal v 57. minuti, ko je zamenjal Edinsona Cavanija. To je bila sicer zadnja tekma v Premier League pred reprezentančnim premorom.

Pred nadaljevanjem prvenstva je Ronaldo poslal "sporočilo" svojemu trenerju, ki ga je objavil je časnik The Sun. Portugalski zvezdnik je bil "izjemno razočaran, da je bil na klopi" so zapisali, Ronaldo je dejal tudi: "Sem na točki, ko želim začenjati vse tekme v Premier League." Ob tem navajajo, da je "Cristiano povedal, da mu bo sam sporočil, ko ne bo nared za igro, in da želi igrati vse ligaške tekme. Ob tem je še dejal, da je prišel sem, da bi osvajal lovorike, in da mora United večinoma igrati z nosilci igre."

V podporo mu je tudi legendarni sir Alex Ferguson, ki je bil eden ključnih ljudi v poslu, ko je Portugalec odšel iz Juventusa in znova oblekel dres Manchester Uniteda. "Cristiano si zasluži zlato žogo. V tem letu je rušil rekord za rekordom," je dejal sir Ferguson, nekdanji dolgoletni trener rdečih vragov.

Ronaldo pri 36 letih še vedno igra izjemno in je lahko vzor mladim. Kmalu bo presegel mejo 800 golov, trenutno je pri 795 doseženih golih na 1084 tekmah. V tej sezoni je na sedmih uradnih klubskih tekmah dosegel pet golov.