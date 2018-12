Žvižgi in beli robčki na Santiagu Bernabeuu povedo vse

Pomanjkanje motiva

Predvsem je skrb vzbujajoče dejstvo, da Real v tem trenutku nima bog ve kako široke klopi, v kolikor bi prišlo do nenadejanih odsotnosti nosilcev igre. Ob tem je več kot očitno, da je aktualna zasedba po izjemnih uspehih v zadnjih petih sezonah dosegla svoj vrhunec in nima več toliko motiva za nadaljevanje zmagovitega niza v najmočnejšem klubskem tekmovanju na svetu; čeprav Luka Modrić, Marcelo, Sergio Ramosin druščina menijo drugače ...



Po odhodu šampionskega tandema Zinedine Zidane – Cristiano Ronaldo se je v Madridu marsikaj spremenilo. Mnogi bi rekli na slabše, a zdaj so na potezi tisti, ki so do pred kratkim negodovali nad pomanjkanjem priložnosti za dokazovanje. Trend upadanja obiska domačih tekem Reala na legendarnem nogometnem objektu je dovolj zgovoren signal za vodstvo kluba, ki se je po še eni šampionski sezoni v Ligi prvakov v letošnje poletje podalo z mislijo, da bo kljub nenadejanemu odhodu prvega zvezdnika 'belega baleta' v zadnjem desetletju Ronalda in trofejnega stratega Zidana 'stara garda' nogometašev nadaljevala zmagovito pot.



A se je predsednik Florentino Perez s sodelavci uštel. Še kako uštel ...