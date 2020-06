Nezadovoljstvo v Bayernu: Nižamo plače, obenem govorimo o okrepitvah

Napadalec BayernaThomas Müller – ta pod vodstvom trenerja Hansija Flicka znova dobiva več priložnosti za igro – je po pokalni tekmi Bayerna z Eintracht Frankfurtom (dobili so jo Bavarci z 2:1 in se uvrstili v veliki finale) za Skydejal, da se zdi "malce paradoksalno, da se ne neha govoriti o novih okrepitvah, medtem ko se igralcem niža plače". Na besede Müllerja se je že odzval športni direktor klubaHasan Salihamidžić. "Ta udarec se mu ni najbolje posrečil," je vse skupaj metaforično pokomentiral nekdanji reprezentant Bosne in Hercegovine. A prav Salihamidžić je pred časom dejal, da se bo Bayern pred novo sezono okrepil z mednarodno zvezdo in izjemno talentiranim evropskim nogometašem.

Kasneje se je prek družbenih omrežij odzval tudi Müller, ki je dejal, da so bile njegove besede interpretirane na provokativen način."Plače smo znižali, da bi ohranili delovna mesta naših zaposlenih," je zapisal napadalec münchenskega Bayerna. Ta je sicer na dobri poti k osmemu zaporednemu naslovu v Bundesligi – z zmago proti Werderju na prihodnji tekmi bi se Bavarci predčasno že veselili novega naslova državnih prvakov.