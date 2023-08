Nezaustavljivi in strelsko navdahnjeni Messi Inter odpeljal do prvega naslova

Argentinski superzvezdnik Lionel Messi še naprej zabija gole in Inter je prvič v zgodovini prišel do kakšne lovorike. Messi je, odkar se je preselil v ZDA, prerodil ekipo iz Miamija in jo skorajda lastnoročno z novo bravurozno predstavo, začinjeno s super zadetkom, odpeljal do naslova. V finalu mehiško-ameriškega ligaškega pokala je Inter Miami po podaljšku ugnal Nashville. Edini gol za ekipo s Floride je dosegel prav 36-letni Argentinec. Sedemkratni dobitnik zlate žoge je dosegel deseti gol na sedmi tekmi v dresu novopečenega moštva.

