Neznani francoski nogometaš prodal zlato kolajno iz Rusije 2018

Lastnik avkcijske hiše Julien's Auctions Darren Julien je dejal, da so prejeli deset ponudb za zlato kolajno s svetovnega prvenstva v Rusiji, kjer je Francija v velikem finalu premagala Hrvaško s 4:2.

Na dražbi so prodali še dve zlati kolajni brazilske nogometne reprezentance. Za odličje s svetovnega prvenstva na Japonskem in v Južni Koreji 2002 so iztržili 50.000 ameriških dolarjev (približno 45.700 evrov), za kolajno s svetovnega prvenstva v ZDA 1994 pa 48.000 ameriških zelencev (približno 43.900 evrov).