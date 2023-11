Ni bilo lahko, a naloga je vendarle opravljena: 'Samo mirno, brez nervoze'

Dolgo smo čakali in na koncu vendarle dočakali. Kazahstanci so se v prepolnih Stožicah dolgo upirali, na koncu pa vendarle klonili. Po zadetku Benjamina Šeška in izenačenju Kazahstancev, je tekmo s čudovitim zadetkom v 86. minuti odločil rezervist Benjamin Verbič.

Kariera mladega in obetavnega Benjamina Šeška ni dolga, a vendar je že zdaj doživel enega od vrhuncev v njej. Slovenija ni stalnica na velikih tekmovanjih in vsaka uvrstitev nanje je zanjo ogromen uspeh. Račun za Slovenijo na odločilni tekmi proti Kazahstanu je odprl ravno on, ko je v prvem polčasu pokazal zrelost veliko bolj izkušenega nogometaša in brez zadržkov ter odločno zadel iz enajstih metrov za vodstvo 1:0. "(Ta zadetek) mi pomeni mi največ v karieri. Ne bom pozabil tega trenutka še zelo, zelo dolgo," je pričakovano opisal svoj deseti gol v reprezentančnem dresu. Besede starejšega Andraža Šporarja pred strelom so bile preproste, a vendar v veliko spodbudo. "Samo mirno, brez nervoze," je napadalec Panathinaikosa svetoval kolegu iz Leipziga.

icon-expand Slavje slovenskih nogometašev FOTO: Luka Kotnik

Slovenska nogometna reprezentanca redko kdaj poskrbi za mentalno in fizično zdravje svojih navijačev. Tekma z oslabljenim Kazahstanom bi morala biti formalnost, a odločilne tekme redko kdaj so. Po prvem polčasu in vodilnem zadetku Šeška je vse delovalo sproščeno. Mogoče celo preveč. Potem pa presenečenje, šok in vse ostalo kar nogomet lahko ponudi. Izenačenje v 48. minuti in trepetanje. Kaj pa če nam ne uspe? Vprašanje je dolgo bilo aktualno, a na koncu vendarle brezpredmetno. Prepolne Stožice so morale čakati do 86. minute in zadetek Benjamina Verbiča, da so končno lahko znova mirno zadihale. "Po izenačujočem zadetku je bilo malo napetosti čutiti tudi med navijači. Potem pa smo bili boljša ekipa tako danes, kot celotne kvalifikacije in smo si bolj zaslužili nastop na Euru," je stanje v Stožicah lepo povzel strelec odločilnega zadetka Verbič. "Danes ni pomembno kdo je dosegel zadetek, samo da smo šli naprej. Neverjetni občutki, vsak nogometaš to sanja od malih nog. Nogometaši damo veliko slabega čez, a slej ko prej ti nogomet vrne, če pošteno delaš. Danes nam je vsem, tudi tistim, ki smo malo dlje v tej reprezentanci vrnil. Ponosen sem na to reprezentanco," je o svojem zadetku, ki ga bo Slovenija pomnila še dolgo, dejal vezist Panathinaikosa Verbič.