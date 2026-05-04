Ni dočakal derbija: legendarnega Fergusona obšla slabost

Štirinosemdesetletni Škot, ki je po zaključku trenerske kariere reden gost tako na domačih kot gostujočih tekmah nekdanjega kluba, je pred začetkom derbija med Manchester Unitedom in Liverpoolom na Old Traffordu občutil slabost.

Nekdanjega stratega rdečih vragov so nemudoma odpeljali v bolnišnico, kjer je ostal še nekaj časa na preventivnih pregledih. Po zadnjih informacijah naj bi bilo zdravstveno stanje Sira Alexa Fergusona stabilno. "Nikoli ni prijetno, ko slišiš takšno novico. Trenutno nimam nobenih novih informacij, srčno pa upam, da bo z našim Sirom vse v najlepšem redu," je bil uvodni odziv zdajšnjega (uspešnega) trenerja Uniteda Michaela Carricka na novico o slabem Fergusonovem počutju.