Nogomet

Ni dočakal derbija: legendarnega Fergusona obšla slabost

Manchester, 04. 05. 2026 07.46 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.V.
Alex Ferguson

Še preden je glavni sodnik nedeljskega derbija med Manchester Unitedom in Liverpoolom v angleškem državnem prvenstvu označil začetek obračuna na kultnem Old Traffordu, je v otoških medijih odjeknila novica o slabem počutju nekdanjega legendarnega stratega rdečih vragov Sira Alexa Fergusona.

Štirinosemdesetletni Škot, ki je po zaključku trenerske kariere reden gost tako na domačih kot gostujočih tekmah nekdanjega kluba, je pred začetkom derbija med Manchester Unitedom in Liverpoolom na Old Traffordu občutil slabost.

Nekdanjega stratega rdečih vragov so nemudoma odpeljali v bolnišnico, kjer je ostal še nekaj časa na preventivnih pregledih. Po zadnjih informacijah naj bi bilo zdravstveno stanje Sira Alexa Fergusona stabilno. "Nikoli ni prijetno, ko slišiš takšno novico. Trenutno nimam nobenih novih informacij, srčno pa upam, da bo z našim Sirom vse v najlepšem redu," je bil uvodni odziv zdajšnjega (uspešnega) trenerja Uniteda Michaela Carricka na novico o slabem Fergusonovem počutju.

"Vse, kar lahko rečem v tem trenutku, je, da mu želim vse najboljše. Novica me je močno pretresla in upam, da bo vse v redu. Verjamem, da mu bo naša zmaga nad večnim rivalom vlila nekaj novih moči za naprej," je še dodal zaskrbljeni Carrick, potem ko je njegovo moštvo tudi s pomočjo zadetka Benjamina Šeška s 3:2 ugnalo Liverpool.

nogomet premier league manchester united liverpool alex ferguson slabost

