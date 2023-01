Ni ga dobrega retorika brez dobrih rezultatov

Ne samo minuli konec tedna, že dobršen del januarja (ali še dlje) se s krizo spopadajo številni evropski velikani. V Španiji na primer madridski Real, v Italiji sta se osramotila Juventus (0:2 proti Monzi) in predvsem AC Milan (2:5 proti Sassuolu), PSG je zmagal le enkrat v zadnjih štirih krogih Ligue 1, Liverpool, ki je v angleškem prvenstvu šele deveti, pa je izpadel iz pokala angleške nogometne zveze. Vsi omenjeni klubi imajo za trenerje dobre retorike. Še posebej Liverpool, pri katerem na novinarskih konferencah že leta blesti Jürgen Klopp. " A tudi ta spretnost v očeh javnosti izgublja na vrednosti, če rezultati niso dobri," na to temo pove Dušan Kosić in nadaljuje: "Lahko govoriš nesmisle, a če si uspešen na zelenici, te bodo vsi poslušali. In obratno."

"Že ena dobra tekma lahko spremeni smer kluba. Evropske so kot naročene za to," pove 51-letni Ljubljančan. Liverpool si bo sezono reševal v Ligi prvakov, prva ovira na poti proti morebitnemu sedmemu naslovu prvaka stare celine pa je madridski Real. Tudi ta v španskem prvenstvu za vodilno Barcelono zaostaja že za pet točk. Kosić v tem spopadu daje prednost Realu, v obračunu med PSG-jem in Bayernom pa Nemcem.

Debata je tekla tudi o prvi slovenski ligi. Kosić vodi trenutno zadnjeuvrščeno zasedbo prvenstva, ki se bo z Gorico in Radomljami borila za obstanek. "Za nas je vsaka tekma za biti ali ne biti," je iskren. Strinjal se je, da ima vodilna Olimpija, če ne bo kaznovana z odvzemom točk, avtocesto do naslova prvaka. Med drugim Koprom in šesto Muro je zgolj štiri točke razlike, v borbi za mesta, ki vodijo v kvalifikacije za evropska tekmovanja, je odprto še vse.